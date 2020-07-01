Tunceli'de bir köy karantinaya alındı, vali uyardı
|01 Temmuz 2020 22:50
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Tunceli Valiliği, Korona virüs (Covid-19) görülen merkeze bağlı Burmageçit köyünün karantinaya alındığını bildirdi. Vali Mehmet Ali Özkan ise vatandaşları uyardı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplandığı belirtilen Valilik açıklamasında," Yapılan değerlendirme sonucunda ilimiz merkez ilçesine bağlı Burmageçit Köyünün 01.07.2020 tarihi saat 20.00 itibariyle ikinci değerlendirmeye kadar 14 gün süreyle karantina altına alınmasına, karantina süresince giriş-çıkışların ve karantina amaçlı takip kurallarına uygun hareket etmeyen kişilerle ilgili gelen ihbar ve şikayetlerin İl Jandarma Komutanlığınca kontrollü bir şekilde sağlanmasına, ihtiyaçların Vefa Sosyal Destek Birimleri tarafından karşılanmasına karar verilmiştir" denildi.
"Tehlike geçmiş değil"
Salgınla ilgili vatandaşları uyaran Vali Mehmet Ali Özkan ise, "Sevgili hemşehrilerim, tehlike geçmiş değil. Covid-19 salgınının önlenmesine yönelik almış olduğumuz tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen bazı vatandaşlarımızın, valiliğimizin ve kaymakamlıklarımızın bilgisi dışında toplu yemek ve merasim organizasyonları düzenlediği görülmüştür. Maalesef bugün düzenlenen bu toplu organizasyonlar sebebiyle karantina altına almak zorunda kaldığımız köylerimiz oldu. Lütfen sağlığınız için almış olduğumuz kararlara ve belirlenen kurallara uyalım. Kontrollü sosyal hayatın temel şartları olan maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim" açıklamasında bulundu.
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