Bakan Soylu'dan HDP'li vekile Dağ 2'den alıntıyla gönderme
|01 Temmuz 2020 22:52
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Twitter hesabındaki "Biz de La Casa De Papel'in son sezonunu bekliyorduk" şeklindeki paylaşımına Dağ 2 filminden bir alıntıyla gönderme yaptı. Soylu, "Önemli olan iki şey var arkadaşlar. Vatan ve yanınızdaki adam" ifadelerini kullandı.
HDP Eş Genel Başkanı Buldan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayarak "Biz de La Casa De Papel'in son sezonunu bekliyorduk" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Soylu da Buldan'ın paylaşımını alıntı yaparak Dağ 2 filminde geçen "Önemli olan iki şey var arkadaşlar. Vatan ve yanınızdaki adam" repliğiyle yanıt verdi.
"Önemli olan iki şey var arkadaşlar...Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 1, 2020
Vatan ve yanınızdaki adam."
Dağ II 🎬 https://t.co/70CzG2VFa0 pic.twitter.com/wJbbd143vV
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