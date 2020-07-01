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'Hedefimiz, 2022 sonunda ilk aracı banttan indirmek'

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Hedefimiz, 2022 sonunda yüzde 51 yerlilik oranına sahip ilk aracı banttan indirmek" dedi.
 01 Temmuz 2020 23:14
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'Hedefimiz, 2022 sonunda ilk aracı banttan indirmek'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2022 sonunda yüzde 51 yerlilik oranına sahip ilk yerli otomobili banttan indirmeyi, 2 yıl sonra da yerlilik oranını yüzde 75'e çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Odanın haziran ayı olağan meclis toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan Hisarcıklıoğlu, BTSO'nun kent ve ülke ekonomisi için önemli çalışmalara imza attığını belirtti.

Bursa'nın otomotiv yan sanayisinde Türkiye'nin en önemli merkezlerinden olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinin imal edileceği fabrikaya kentin ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

Hisarcıklıoğlu, Gemlik ilçesinde inşa edilecek fabrikanın temelini en kısa zamanda atmayı hedeflediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yerli ve milli araçta yan sanayi çok önemli. İlk çıkacak araçta yüzde 51 yerlilik oranına ulaşmayı istiyoruz. Yeni bir teknolojik araç. TOGG için sektör temsilcilerimiz ve üniversitelerimizle birlikte çalışacağız. Hedefimiz, 2022 sonunda yüzde 51 yerlilik oranına sahip ilk aracı banttan indirmek. 2 sene sonra da bu yerlilik oranını yüzde 75'e çıkarmayı hedefliyoruz. Tabii burada Bursa sanayisi her zaman çok önemli olacak. Bursa, otomotiv yan sanayisinde bizim gururumuz. Bursa iş dünyasının vereceği katkı çok önemli. Artık Bursalı TOGG var. Bursa'nın sektördeki tecrübelerinden istifade etmek istiyoruz."

Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların pandemi sürecinde önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek şunları ifade etti:

"TOBB olarak, hükümetle iş dünyası arasında köprü görevi üstlendik. Sıkıntıların en hızlı şekilde çözülmesi için çalıştık. 15 Mart ile başlayan süreçte 365 oda ve borsa büyük bir sınav verdi. Oda ve borsalardan gelen taleplerin yüzde 99'u hayata geçti. Vergi ödemeleri, SGK ödemelerinin ötelenmesi, kısa çalışma ödeneğinin devreye girmesi ve kredilerin devreye girmesi gibi birçok konuyu çözüme kavuşturduk."

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde başarıyla gerçekleştirilen eylem planlarının iş dünyasına güven ve umut verdiğini vurgulayarak, "Katma değerli üretim ve ihracatla istihdamı koruma duruşumuzdan taviz vermeden inşallah bu zorlukları hep birlikte aşacağımıza ve çok daha güçlü bir Türkiye idealine ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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