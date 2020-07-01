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Türkler gitmeyince Yunanistan'da fiyatlar düştü

Yunanistan 1 Temmuz itibariyle tüm havaalanlarını yurt dışından gelen uçuşlara açmasına karşın Türkiye ile uçuşlar başlamadı. Kara sınırlarından ulaşım da turizm amaçlı seyahatlere kapalı. Ancak bu durum Türk turistlerin gidememesi nedeniyle Yunanistan turizmini olumsuz etkiliyor. Yunanistan'da Türklerin en çok tercih ettiği tatil bölgelerinde otellerin çoğunluğu boş kaldı. Fiyatlarda da yarı yarıya düşüş var. Yunanlı turizmciler Türkiye ile sınırların bir an evvel açılmasını istiyor. Geçen yıl Taşoz'u 60 bin Türk turistin ziyaret ettiğini kaydeden Taşoz Otelciler Birliği Başkanı Dimitrios Papadimitriu Türkiye'den gelecek turistlerin sadece kendi adaları için değil Dedeağaç'tan Kavala'ya kadar tüm bölgedeki turizmciler için önemli olduğunu kaydediyor.
 01 Temmuz 2020 23:57
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Türkler gitmeyince Yunanistan'da fiyatlar düştü

Derya Özcan

Yunanistan 1 Temmuz itibariyle ziyaretçi kabul edilen ülkeler listesini AB ile yapılan görüşmeler çerçevesinde genişletti. Türkiye ile Yunanistan arasındaki uçuşlar ise henüz başlamadı. İki ülke arasındaki kara sınırları ise sadece AB vatandaşları, AB'de oturma izni olanlar ve diğer özel durumlara sahip ziyaretçilere açık, turizm amaçlı seyahatlere kapalı.

Ancak özellikle sınır bölgelerindeki ve adalardaki turizmciler Türkiye ile sınırların bir an evvel açılmasından yana. Batı Trakya Bölgesi'ndeki Taşoz (Thassos) Adası da Türkiye'den ziyaretçi bekleyen bölgelerden biri.

SADECE TAŞOZ'A 60 BİN TÜRK GELMİŞTİ

Taşoz Otelciler Birliği Başkanı Dimitrios Papadimitriu Türk turistlerin adaya gelebilmeleri için Yunan hükümetinin yakın zamanda gerekli adımları atacağına inanıyor.

Şu an adadaki otellerde doluluk oranının Romanya ve Bulgaristan'dan gelen turistlerle ancak %40'lara ulaşabildiğini anlatan Papadimitriu fiyatlardaki düşüşe de dikkat çekiyor. Turist çekmek ve turizme canlılık kazandırmak amacıyla oda fiyatlarında yapılan indirimin %25-40 civarında olduğunu aktarıyor.

Geçen yıl Taşoz'u 60 bin Türk turistin ziyaret ettiğini kaydeden Taşoz Otelciler Birliği Başkanı, Türkiye'den gelecek turistlerin sadece kendi adaları için değil Dedeağaç'tan Kavala'ya kadar tüm bölgedeki turizmciler için önemli olduğunu kaydediyor.

YUNANLILAR DA GİTMEK İSTİYOR

"Hükümetin soruna eğileceğini ve Türk müşterilerin ne kadar değerli olduğunu anlayacağına inanıyoruz. Öte yandan, benim de sağdıçlığını yaptığım Türk arkadaşım var. Ben de onları görmek istiyorum. Gökçeada'ya, Bozcaada'ya gitmek istiyorum ama gidemiyorum." ifadelerini kullanan Papadimitriu Yunan ziyaretçilerin de Türkiye'ye gitmek için beklediklerini anlatıyor.

Dünyaca ünlü Yunan adası Santorini'de de turizmciler Türkiye ile sınırların açılmasının ve Türkiye'den uçuşların başlamasının kendileri için önemli olduğunu aktarıyor.

SANTORİNİ'DE FİYATLAR YARIYA İNDİ

Santorinili Turizm İşletmecisi Petros Pelekanos "İstanbul Havaalanı kavşak niteliğinde. Turistler önce İstanbul'a, sonra buraya geliyor. Geçen yıl Amerika, Avustralya gibi AB dışındaki ülkelerden gelen turistlerin önemli bir çoğunluğu İstanbul üzerinden geldi Yunanistan'a." diyerek Türkiye ile Yunanistan arasındaki uçuşların başlamasının Yunanistan turizmi için önemine vurgu yapıyor.

Pelekanos, Santorini'deki otellerin doluluk oranının şu an %20 civarında olduğunu, oda fiyatlarında ise %20 ile 50 oranında düşüş olduğunu kaydediyor.

Yunanistan ziyaretçi kabul ettiği ülkeler listesini AB ile yapılan görüşmelere ve ülkelerdeki vaka sayısına bağlı olarak 15 günde bir güncelliyor. Bir sonraki liste ise 15 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
NTV
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