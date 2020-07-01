Canlı yayında gerginlik! Tehditler havada uçuştu
|01 Temmuz 2020 23:59
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CNNTürk'te Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünü yaptığı Tarafsız Bölge programında, 26. dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner ve Gazeteci Şaban Sevinç arasında tartışma çıktı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'a sosyal medyada yapılan çirkin saldırıyı konuşurken Gazeteci Şaban Sevinç'in "Sen buradan Esra Hanım üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yalakalık yapacaksın diye bildiklerimiz söylemeyelim mi?" sözleri programa damga vurdu. Metiner'in "Sen ne anlarsın yalakalıktan, yalakalık senin gibilere mahsustur" şeklinde yanıt vermesi tartışmayı alevlendirdi.
"BENİM KİMSEYE SELAM GÖNDERME İHTİYACIM YOK"
Sevinç, "Sen buradan AK Parti'nin üst bakanlarına selam göndereceksin diye ben bildiklerimi söylemeyecek miyim? sen beni susturacak mısın?" ifadelerini kullandı. Metiner, Sevinç'in sözlerine "Benim kimseye selam gönderme ihtiyacım yok" yanıtını verdi.
"AĞZINDAN LAĞIM AKIYOR"
Gazeteci Sevinç, Metiner'e "Ağzından lağım akıyor, ben ona haddini bildiririm Ankara'ya döndüğünde. Onu da söyleyeyim. Skype'tan efelenmeye benzemez o işler" dedi.
Metiner, Sevinç'e "Görüşürüz o zaman, ısıran dişini göstermez" cevabını verdi.
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