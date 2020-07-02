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Türkiye Ayasofya'yı zincirlerinden kurtaracak kararı bekliyor

Müslümanların 89 yıllık özlemi: Türkiye Ayasofya'yı zincirlerinden kurtaracak kararı bekliyor
 02 Temmuz 2020 06:40
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Türkiye Ayasofya'yı zincirlerinden kurtaracak kararı bekliyor

Ayasofya için karar günü geldi. Danıştay 1934'te müzeye dönüştürülen caminin yeniden ibadete açılıp açılmayacağına karar verecek. Danıştay 10. Dairesi, Türkiye'nin merakla beklediği kararı yasa gereği bugün ya da takip eden 15 gün içerisinde açıklayabiliyor. Bugünkü duruşmada davayı açan "Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği"nin iddiaları dinlenecek. Danıştay, Bakanlar Kurulu Kararı'nı iptal ederse Ayasofya 89 yıl sonra yeniden cami olacak.

Ayasofya'nın statüsü için karar günü geldi. Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davanın karar duruşması bugün görülüyor. Danıştay 10. Dairesi'nde görülecek tarihi duruşmada, davacı Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin iddiaları dinlenecek. Daire, söz konusu iddiaları ve dosyayı değerlendirerek bir karara varacak. Daire, yasa uyarınca kararı aynı gün açıklayabileceği gibi takip eden 15 gün içerisinde de açıklayabilecek.

İPTAL EDERSE TEKRAR CAMİ OLACAK

Danıştay savcısı, görüşünde, Ayasofya'nın müze olarak kullanılmasının idarenin takdir yetkisinde kapsamında olduğunu ve hukuka aykırılık bulunmadığını kaydetmişti. Ancak savcı görüşünün karar üzerinde bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Daire, Ayasofya'yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararını hukuka aykırı bulur ve söz konusu kararı iptal ederse, Ayasofya'nın 89 yıl sonra tekrar cami yapılmasının önü açılmış olacak. İdare Yargılama Usulü Kanunu uyarınca, Danıştay 10. Daire, Bakanlar Kurulu kararının iptaline hükmeder ve bu karar kesinleşirse, kararın 30 gün içerisinde yerine getirilmesi gerekecek. İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Kararların sonuçları" başlıklı 28. maddesinde, "Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez" deniliyor.
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