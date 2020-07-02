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Güvenlik araçları benzine geçiyor

İçişleri Bakanlığı, özelikle doğu illerinde kış aylarında dizel motorlu araçların çalışmasında yaşanan sıkıntıların önüne geçmek için benzinli araçlara dönmeye hazırlanıyor.
 02 Temmuz 2020 06:50
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Güvenlik araçları benzine geçiyor

Polis ve Jandarmanın kullandığı dizel araçlar, hava sıcaklığının eksi 20-25 derecelerde olduğu günlerde yakıt deposunun donmaması için gece boyunca çalıştırılıyordu.

Benzinli araçların kullanılmasıyla birlikte bunun önüne geçilerek yakıt tasarrufu sağlanacak. Ayrıca karbon salınımının da azalması sağlanacak.

Dizel araçların gece boyuncu çalışmasından kaynaklı hava kirliliği, benzinli araçların hizmete girmesiyle birlikte son bulacak.

Haluk Karakaya

Türkiye
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