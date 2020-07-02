Güvenlik araçları benzine geçiyor
İçişleri Bakanlığı, özelikle doğu illerinde kış aylarında dizel motorlu araçların çalışmasında yaşanan sıkıntıların önüne geçmek için benzinli araçlara dönmeye hazırlanıyor.
|02 Temmuz 2020 06:50
|Yazdır
Polis ve Jandarmanın kullandığı dizel araçlar, hava sıcaklığının eksi 20-25 derecelerde olduğu günlerde yakıt deposunun donmaması için gece boyunca çalıştırılıyordu.
Benzinli araçların kullanılmasıyla birlikte bunun önüne geçilerek yakıt tasarrufu sağlanacak. Ayrıca karbon salınımının da azalması sağlanacak.
Dizel araçların gece boyuncu çalışmasından kaynaklı hava kirliliği, benzinli araçların hizmete girmesiyle birlikte son bulacak.
Haluk Karakaya
13 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|'Hedefimiz, 2022 sonunda ilk aracı banttan indirmek'
01 Temmuz 2020 23:14
|Sıfır otomobil almak için kuyruğa girdiler
01 Temmuz 2020 19:36
|MTV'de ikinci taksit ödeme dönemi başladı
01 Temmuz 2020 18:44
|Volkswagen, Türkiye dahil tüm yatırımlarını erteledi
01 Temmuz 2020 15:29
|Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
01 Temmuz 2020 14:33
|Fabrikadan çıktığı gibi duruyor: Fiyatı şaşırttı
30 Haziran 2020 12:36
|İkinci el araçta fiyat oyunu deşifre oldu!
30 Haziran 2020 09:18
|Otomotiv şirketleri yılın ilk çeyreğinde kar patlaması yaşadı
29 Haziran 2020 22:42
|Toyota'nın Türkiye fabrikası, 'en iyi fabrika' seçildi
29 Haziran 2020 20:29
|İkinci el araçlar bu kurnazlıklarla daha pahalıya satılıyor
29 Haziran 2020 18:12