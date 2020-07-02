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Sosyal medyaya ahlak ayarı

Sosyal ağlara Türkiye'de temsilci bulundurma mecburiyeti getiriliyor. Düzenlemeyle zararlı içerikleri 24 saat içinde kaldırmayan platformlara para cezası verilecek.
 02 Temmuz 2020 07:10
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Sosyal medyadaki nefret paylaşımları milleti çileden çıkardı. Son olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın yeni doğmuş bebekleri için sosyal medyada yapılan çirkin yorumlar, bardağı taşıran son damla oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından AK Parti, sosyal ağlara yeni bir format kazandıracak düzenlemeye yönelik çalışmalara başladı.

Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında yaptığı konuşmada bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran alçakların peşini bırakmayacaklarını belirterek "Yasama dönemi bitmeden bu meseleyi halletmiş olacağız" dedi.

"Niçin YouTube, niçin Twitter, niçin Netflix, niçin şu bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? İşte bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırabilmek için" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu:

Sosyal medya mecralarını kontrol eden küresel firmaların Batılı ülkelerdeki temsilcilikleriyle içerikle ilgili her türlü hukuki ve mali sorumluluğu üstlendi ama Türkiye'de bu sorumluluktan ısrarla kaçınıyor. Amerikalısı Avrupalısı, Çinlisi bu imkana sahipken, 83 milyon Türk vatandaşının sosyal medya terörü karşısında eli kolu bağlı kalmasını kabul edemeyiz. Hukuki düzenleme tamamlandığında erişim engeli ile adli ve mali yaptırımlar dahil her şey devreye sokulacak. Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. Bu ülkenin idari ve adli kurumlarını hiçe sayanları biz de hiçe sayarız.

Düzenlemeye göre sosyal ağlara hukuka aykırı içeriğin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi için Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen sosyal ağların kapatılacağı belirtiliyor. Instagram ve Facebook gibi şirketlerin Türkiye'de ofis açmaya sıcak baktığı, Twitter'ın ise FETÖ'cüler sebebiyle olumlu bir yaklaşım sergilemediği aktarılıyor.

AK Parti kurmayları, sosyal medya düzenlemesi konusunda Almanya ya da Fransa'da çıkarılan kanunun örnek alınabileceğini ifade ediyor. Almanya'da; Facebook, Twitter, Reddit ve YouTube gibi platformlarda yer alan zararlı içeriklerin 24 saat içerisinde ortadan kaldırılması, aksi takdirde 50 milyon avroya varan para cezaları öngörülüyor. Fransa'daki ceza ise içerik başına 1,25 milyon avroya kadar çıkıyor.

Öte yandan daha önce MHP'li Halil Öztürk'ün 'sosyal medyaya T.C. kimlik numarası ile girilsin' teklifine AK Parti'nin sıcak bakmadığı da öğrenildi.

CHP'den daha önce yapılan açıklamada, bu alandaki düzenlemeye karşı çıkılmıştı.

TEMSİLCİLİK KURMAZLARSA TÜRKİYE'DEN KOVACAĞIZ

AK Partili Ali Özkaya: Türkiye'de Twitter ve Facebook ile ilgili içerik çıkarma konusunda mahkemelerin kararları uygulanmıyor. Bunun da sebebi Türkiye'de temsilcilerinin olmamasıdır. Ya Twitter'ı toptan kapatacağız ya da buna bir çözüm bulacağız. Toptan kapatmayla ilgili Anayasa Mahkemesinin kesin kararı var. Twitter'da insanlara hakaret ediliyor, küfrediliyor her şey yapıyor ama mahkeme kararları uygulanmıyor. Uygulamıyorsa Twitter Türkiye'ye girmemelidir. Eğer temsilcilik kurmazsa Türkiye'den kovacağız. Milyonlarca vergi ve reklam toplayacak, ülkeyi karıştıracak, kamplaştıracak ama ona hiçbir şey olmayacak. Bu iş böyle gitmez.

MHP'li Feti Yıldız: Bununla ilgili arkadaşlarımın da bir kanun teklifi var. (Sosyal medyada T.C. kimlik numarası ile girilebilmesi) İnsanlar sahte isimlerle hesap açıp istediği gibi hakaret ve iftiralarda bulunuyor. Bu hesapların gerçek kimliklerinin ortaya çıkması lazım. Cumhurbaşkanı'mız çok haklı.

Avukat Cüneyt Toraman: Sadece hakaret içeren linkler engellenebiliyor. Genel bir yasaklama doğru olmaz. Ama bir yasal düzenleme yapılabilir. Yargılananların, altı aydan iki seneye kadar hakkında dava açılır. Medya yoluyla paylaşım yaptığı için, televizyonda ya da gazetede yayın yapmış gibi cezası var.

Hakaret dolu paylaşımlara 11 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Antalya'da iki, İstanbul'da beş, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa ve Mersin'de birer kişi gözaltına alındı. Mersin'de gayrimenkul uzmanı Ercan B. sorgusunun ardından tutuklandı. İstanbul'da ise 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Selvi Kılıçdaroğlu Esra Albayrak ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'ı telefonla arayarak yeni doğmuş olan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan hakaret içerikli paylaşımlar sebebiyle duyduğu üzüntüyü paylaştı. Kılıçdaroğlu ayrıca dünyaya gelen çocukları sebebiyle Albayrak ailesine iyi dileklerini iletti.

EBRU KARATOSUN
Türkiye
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