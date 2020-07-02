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'Ölen benim çocuğum, affeden onlar'

Kartal'da 17 yaşındaki Aleyna Can'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklu olan Mesut Varol, infaz düzenlemesiyle tahliye edildi. Anne Fatma Yirmibeş, "Ölen benim çocuğum, affeden onlar. Bu af çıkarılırken, bize sordular mı?" dedi
 02 Temmuz 2020 07:19
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'Ölen benim çocuğum, affeden onlar'

İstanbul Kartal'da, 30 Kasım 2017 tarihinde 17 yaşındaki Aleyna Can, erkek arkadaşı Bayram Ekici'nin kiraladığı günlük kiralık dairede, Mesut Varol tarafından öldürülmüştü.

Cinayetin işlendiği odada Mesut Varol, Ercan Ekici ve Aleyna Can'ın erkek arkadaşı Bayram Ekici vardı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, üç sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Görülen karar duruşmasında da mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Bayram Ekici ile Ercan Ekici hakkında beraat kararı vermişti. Tutuklu sanık Mesut Varol da, "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Verilen karar üzerine ailenin avukatı Kübra Süleyman, karara itiraz etmiş, karar bir üst mahkemeye gitmişti. Dosya hala istinaf mahkemesinde ancak genç kızın katili Varol, geçtiğimiz aylarda çıkan infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye edildi.

'Affetmiyoruz'

Kızının ölümüne neden olan Mesut Varol'un infaz düzenlemesiyle tahliye edilmesine tepki gösteren anne Fatma Yirmibeş, şunları söyledi:

"Kızım kasten öldürüldü. Kızımın ölümden üç kişi sorumluyken, sadece bir kişi tutuklandı. O katil de serbest bırakıldı. Bir can gitti. Bu kadar basit mi, bu adam nasıl serbest bırakılır? Biz aldığı cezaya itiraz etmişken, bunlar bu katili nasıl serbest bırakıyor? Ölen çocuk benim çocuğum, affeden onlar. Bunu kabul etmiyorum, bu af çıkarılırken bize sordular mı? Biz affediyor muyuz? Ben bu katilin içeri girmesini, cezaevinde yatmasını istiyorum. Benim kızımı geri getirsinler, o zaman katili serbest bıraksınlar. Eğer benim kızım geri gelmeyecekse bu katil de serbest kalmamalı."
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