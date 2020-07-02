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Obezite ameliyatı için yeni kurallar

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı protokole göre, Beden Kitle İndeksi 30'un altında olan hastalara hiçbir şekilde obezite ameliyatı yapılmayacak
 02 Temmuz 2020 07:21
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Obezite ameliyatı için yeni kurallar

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Sağlık Bakanlığı, kamuoyunda sık sık tartışma konusu olan "obezite" ameliyatlarına ilişkin Obezite Cerrahisi Klinik Protokolü hazırladı. Hazırlanan taslak protokole göre Beden Kitle İndeksi (BKİ) 35-40 arasında olan hastalar, öncelikle obezite merkezleri tarafından tedavi edilecek. Zayıflama programlarına rağmen kilo veremeyenler, merkezin vereceği rapor ile SGK kapsamında ameliyat olabilecek. Bakanlıkça tescil edilmiş, "Bariatrik Cerrahi Sertifikası" bulunan genel cerrahi uzmanları obezite cerrahisi yapabilecek.

Deneyimli cerrah

Protokol uyarınca, obezite cerrahisi uygulayacak cerrah, bariatrik cerrahi yaklaşımları ve ileri laparoskopi tekniklerini uygulama konusunda bilgili ve deneyimli olacak. Obezite cerrahisi yapacak genel cerrahi uzmanlarının bakanlıkça tescil edilmiş "Bariatrik Cerrahi Sertifikası" bulunacak. Tüm hasta verileri Sağlık Bakanlığı bünyesindeki veri tabanında toplanacak ve değerlendirilecek. Hastalar obezite merkezlerine yönlendirilecek.

BKİ 40-45 ve üzerinde olan kişilere herhangi bir obezite merkezinde obezite takip ve tedavi programına girmesi önerilecek ancak hastanın cerrahi tedavi istemesi durumunda SGK kapsamında obezite cerrahisi uygulanabilecek.

BKİ 30'un altında olan hastalar hiçbir şekilde ameliyat edilmeyecek. BKİ 35-40 olan hastalar ise önce obezite merkezleri tarafından değerlendirilip belli bir süre takip edilecekler, diyetisyen eşliğinde zayıflama programlarına uyacaklar.

'Ameliyat donanımlı hastanede yapılacak'

Türk Obezite Cerrahisi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Oktay Banlı, artan hasta şikayetleri nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili dernekler, vakıflarla toplantı yapılarak görüş istendiğini söyledi. Banlı, "Yoğun bakım endoskopi ve radyoloji yönünden donanımlı hastanelerde bu ameliyatların yapılması şart. Buna uygun olmayan hastanelerde bu tür ameliyatların yapılmasına müsaade edilmeyecek. Aksi halde müeyyide uygulanacak" dedi. Banlı, obezite ameliyatlarına yönelik özendirici, yanıltıcı, yanlış bilgilendirici paylaşımlarının yapılmaması gerektiğini vurguladı.
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