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İnternet kafeler sinek avlıyor

Üç buçuk ay sonra yeniden açılan internet kafelerde her türlü tedbir alınmasına rağmen masaların büyük kısmı boş kaldı. Kafe işletmecileri, salgın öncesinde sabah bile dolu olan kafelere vatandaşların korkudan gelmediklerini söyledi.
 02 Temmuz 2020 07:24
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İnternet kafeler sinek avlıyor

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre: Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3,5 aydır kapalı olan internet kafeler, dün normale döndü. Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesinin ardından 16 Mart'ta İçişleri Bakanlığı, virüsün yayılabileceği potansiyel yerlerle ilgili bir genelge yayınlamış, bu kapsamda internet kafeleri ve her türlü oyun salonlarının faaliyetleri de geçici olarak durdurulmuştu. Zamanla salgına karşı verilen başarılı mücadele ve alınan tedbirler kapsamında çoğu işletme normale dönüşle birlikte tekrar faaliyete geçti. Bu kapsamda internet kafeler ve oyun salonları da 3,5 ay sonra ilk kez dün kepenklerini açtı. Ancak salgın nedeniyle özellikle çocukların akın ettiği internet kafelerin çoğu ilk günlerinde boş kaldı. Milliyet Gazetesi olarak normale geçişle açılan internet kafelerin ilk gününü izledik.

İlk durağımız Zeytinburnu'nda bulunan Paris internet kafe oldu. Kafenin girişinde "Maskesiz giriş yasaktır" uyarısı yer alırken, içeri girecek müşteriler için ise girişte dezenfektan, ateş ölçer bulunuyor. Kafe sahibi Mehmet Yılmaz, yaklaşık 16 hafta sonra işbaşı yaptıklarını belirterek, "İçeriyi dezenfekte ile tertemiz yaptık. Her masanın arasında 1.5 metrelik boşluk bırakmamıza rağmen korkudan insanlar gelmiyor. Aradan o kadar uzun zaman geçti ki insanlar internet kafelerin açıldığını bile unuttu. Sinek avlıyoruz nerdeyse. İlk gün diye böyle olur umuyoruz. 3,5 aylık süreçte çok zorluk çektik. Kiralarımızı ödeyemedik. Bu yıl tamamıyla bizim için bitti" ifadelerini kullandı.

'Normalin tersi'

Çapa'da bulunan First Class İnternet Kafe ve Oyun Salonu'ndaki 69 masanın hepsi boş. Maskesiz ve dezenfektan sürmeden içeri kimseyi almayacaklarını söyleyen işletme sahibi, "Bütün önlemlerimizi aldık. Maskesiz giriş yasak, dezenfektan bulunuyor. Zaten her masanın arasında boşluk bırakıyoruz. İçeride 69 tane masa var. Normal dönemde buranın yüzde 10'u boş kalıyordu. Şimdi tam tersi. Üniversite öğrencileri, gençler, oyun oynamaya gelen gruplar oluyordu. İnsanlar tedbir amaçlı gelmeye korkuyorlar. 3,5 aydır zaten bomboştu. Kiraları cebimizden ödedik. İlerleyen zamanlarda müşteri gelirse memnun oluruz" dedi.?

Aksaray'daki Saray internet kafenin girişinde de maskesiz içeri alınmayacağı uyarısı var. Kafe sahibi, dükkanı baştan sona dezenfekte ettiklerini belirterek, "Parklarda, metrobüslerde, otobüslerde hiçbirinde sosyal mesafe yok. Bizim işyerimiz bütün masalar dolu olsa bile dışarıdan daha güvenli. Zaten maskesiz kimseyi almıyoruz. Bir dolu, bir boşluk masa bırakıyoruz. Salgın öncesi bu saatlerde (11.00) içeride 50 masanın en az 20'si dolu olurken, şimdi ise sadece iki masada müşteri var. Üç aylık kiralarımız birikti. Uzun bir zaman da kimse gelmeyecek gibi görünüyor. İnsanlara da bir şey diyemeyiz, haklı olarak korkuyorlar. Ne olacak, bilmiyoruz" diye konuştu.

'Kirayı cepten ödedik'

Sancaktepe'deki Truva İnternet Cafe'nin sahibi Osman Büyük de işyerinde tüm önlemleri almış. Maskesi olmayanlara maske dağıtan işletme sahibi, "Salgın nedeniyle tüm tedbirleri almaya çalışıyoruz. Maskesiz hiç kimseyi almıyoruz. İçeride dezenfektan var. Ama gördüğünüz gibi 4-5 kişi var. Biz nasıl toparlanacağız? 2020 yılını aklımızdan çıkardık zaten. 3,5 ayda hep cebimizden yedik. Şimdi iş başı yaptık. İçeride 30 masa var. Bunların 15'inde oturma izni var. Şu an beş masa dolu. Ben üç aydır 10 bin liraya yakın kira ödedim. Ama dükkanım kapalıydı. Tek umudumuz işlerin tekrar açılması. Yoksa kimse dayanamaz" dedi.
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