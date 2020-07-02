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Detaylar belli oldu: Sosyal medya düzenlemesinde neler var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sosyal medya platformlarına yönelik açıklamasının ardından gözler bu konuda atılacak adıma çevrildi
 02 Temmuz 2020 07:40
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Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: Buna ilişkin yasal düzenleme hazırlığını uzun süre önce başlatan AK Parti, sosyal ağların hukuki altyapısını yeniden düzenleyecek bir dizi düzenlemeyi Meclis'e getirmeyi gündemine aldı. Teklifle yapılması planlanan değişiklikler özetle şöyle:

'İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi hakkında kanun'a "sosyal ağlar" tanımı eklenecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yer sağlayıcıların yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğini denetleyebilecek. Denetimciler, her türlü evrak, eşya, elektronik bilgi, alt yapı, cihaz, sistem, yazılım ve donanımların incelenmesi, kopyasının alınması, konuyla ilgili yazılı veya sözlü açıklama istenmesi, gerekli tutanakların düzenlenmesi gibi konularda yetkili olacak.

Temsilci zorunluluğu

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar, Türkiye'deki adli ve idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesi için yetkili en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirlemek ve bu kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini BTK'ya bildirmekle yükümlü olacak.

Temsilci belirlemeyen sosyal ağ sağlayıcıya, BTK tarafından bildirimde bulunulacak. 30 gün içinde temsilci belirlemeyen sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği, mahkeme kararıyla bant genişliğinin yüzde 95 oranında daraltılabilecek.

Sosyal ağ sağlayıcıları, kişilik hakları ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden içeriklere yönelik başvurulara, en geç 72 saat içinde cevap vermekle yükümlü olacak. Cevap vermeyene 100 bin ila 1 milyon TL arasında ceza verilecek. Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırmakla yükümlü olacak. Bu iki yükümlülüğü yerine getirmeyenlere 1 ila 5 milyon TL para cezası verilecek.

Düzenleme ile Netflix, Amazon Prime, Puhu TV ve Blu TV gibi platformlar da yasal altyapıya kavuşturulacak. BTK, kamu yararı gereklerini göz önünde bulundurarak söz konusu platformlarla ilgili "gerekli düzenlemeleri" yapmaya, yetkilendirilmeksizin söz konusu hizmet sunumunun engellenmesine ilişkin tedbirleri almaya yetkili olacak.
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