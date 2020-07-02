Muharrem İnce aday olmayacak

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre: Olağanüstü pandemi tedbirleri altında yapılacak kurultay için şu ana kadar genel başkan aday adaylığını açıklayan tek isim eski milletvekili Aytuğ Atıcı oldu. Ancak Parti Meclisi (PM) üyeleri İlhan Cihaner ve Müslim Sarı'nın da adaylık iddiasının sürdüğü, iki ismin bu konudaki değerlendirmelerine devam ettikleri belirtiliyor. Daha önce iki kez Kılıçdaroğlu'na rakip olup kazanamayan Muharrem İnce cephesinden de net açıklamalar gelmeye başladı. Yakın çevresinden isimler, İnce'nin, "bu kurultayda aday olmayı düşünmediğini" ifade etti. Aynı isimler, kurultayın zamanlamasını ve koşullarını eleştirerek, İnce'nin böyle bir ortamda adaylığa sıcak bakmadığını dile getirdi. Aday olabileceği konuşulan PM üyesi Haluk Pekşen'in de kurultay şartlarına tepki olarak adaylıktan vazgeçtiği aktarıldı. CHP tüzüğü gereği, genel başkan adayı olmak isteyenlerin 1362 kurultay delegesinin yüzde 5'inin yani 69 delegenin imzasını alması gerekiyor.