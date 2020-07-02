1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

1 ayda 10 milyar liralık 7 bine yakın konut sattı

Konut satışlarında büyük hareket devam ediyor. 1 Haziran'da kamu bankalarının 1 yıl ödemesiz düşük konut kredi faizi hamlesiyle beraber ikinci büyük kampanyayı da 2 Haziran'da Emlak Konut GYO devreye almıştı.
 02 Temmuz 2020 08:04
Yazdır
1 ayda 10 milyar liralık 7 bine yakın konut sattı

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre: Kampanyaya göre Emlak Konut GYO, projelerinde önce liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılıyor. Daha sonra yüzde 5 peşinat veren tüketici, yüzde 15'lik ödemeyi 24. ayda yapıyor. Toplam tutarın yüzde 80'i için de banka kredisi kullanılıyor. Vade oranları ise yüzde 0.69'dan başlıyor. Üçüncü yılda başlayan taksit ödemeleri tüketici için önemli bir fırsat oluşturuyor.

Fırsat sürüyor

Kampanyanın gelecek dönemler için sürekliliğinin de sağlanması planlanıyor. Şartlar değişse de tüketici için önemli fırsatlar sunulmaya devam edecek.

Kampanya kapsamında Emlak Konut GYO'nun çeşitli şehirlerdeki teslime hazır ve yapımı devam eden projeleri yer alıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Yalova, Konya, Denizli ve Niğde'deki projelerde 10 bin konut yer alıyor. Yoğun ilgi nedeniyle bazı projelerde tüm satışlar da bu sürede tamamlandı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye kredi
01 Temmuz 2020 10:22		 Hazine temmuz-eylül döneminde dış borç almayacak
30 Haziran 2020 17:47
Deprem gerçeği sürekli gündemde tutulmalı
30 Haziran 2020 11:39		 Tapu fırsatçılarına para kaptırmayın
30 Haziran 2020 08:40
19 günde geçen yıldan daha fazla konut kredisi kullanıldı
29 Haziran 2020 13:02		 Bankalardan kredi yapılandırması isteyin!
29 Haziran 2020 08:47
Faizlerin düşmesiyle konut satışları arttı
28 Haziran 2020 16:40		 'Mal sahipleri ve müteahhitler sürekli fiyat artırımına gidiyor'
28 Haziran 2020 11:16
Faizlerin düşmesinden bu bugüne 93 bin konut satıldı
28 Haziran 2020 10:12		 Emlakçılardan çağrı: Tarihi fırsatı kaçırmayalım
27 Haziran 2020 16:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:47 - Dersimiz biyogüvenlik09:45 - Bilim Kurulu yeni tip domuz gribini değerlendirdi: Endişeye gerek yok09:43 - Doların yatay hareketi devam ediyor09:41 - Sağlık Bakanlığı'ndan KPSS 2020/8 ile atananlara ilişkin açıklama09:34 - Yetki belgesi olmayan internetten satış yapamayacak09:26 - Bir ilde daha maske takma zorunluluğu getirildi
09:24 - Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyonu geçti09:22 - Etkisiz hale getirilen 3 teröristin, gri listede arandığı ortaya çıktı09:11 - 2 il belediyesi sosyal medya hesaplarını askıya aldı09:09 - Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü09:08 - TSK'da disiplin düzenlemesi kanun teklifi TBMM'ye sunuldu09:05 - Kamu 'kiracısını' her zaman çıkartabilir mi?
09:03 - Dünya sosyal medya terörüne geçit vermiyor08:55 - Vücudundan şişe çıkan genç: Yanlışlıkla oldu08:48 - Belediyelerde, müdür ve şef unvanlarına GYS ile atanma şartları değişti08:45 - 'Çocuk teslimi' için gelen icra aracına ateş etti, eşini ağır yaraladı08:41 - 7 yılda 44 bin 521 elektronik kelepçe
08:37 - Müteahhit kavgasında 'fatura' vatandaşa çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Alacak/verecek işlerini banka üzerinden yapanlar dikkat!
Güvenlik araçları benzine geçiyor
Detaylar belli oldu: Sosyal medya düzenlemesinde neler var?
Ankara metrosunda maske kavgası
Vücudundan şişe çıkan genç: Yanlışlıkla oldu
Belediyelerde, müdür ve şef unvanlarına GYS ile atanma şartları değişti
2 il belediyesi sosyal medya hesaplarını askıya aldı
'Ölen benim çocuğum, affeden onlar'
Muharrem İnce aday olmayacak
New York'ta 150 baro var
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Halk TV ve TELE 1'e 5 gün yayın durdurma cezası verilmesi 1
Berat Albayrak 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
Netkent 1
06.07.2020 kayserispor vs beşiktaş maçı 1
30.06.2020 istanbul şehir üniversitesi'nin kapatılması 2
ahmet ağaoğlu'na verilen komik ceza 1
gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum 2
gözlerin araması 1
mert hakan yandaş 3
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Ege Üniversitesi sözleşmeli 309 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Bursa Yeşaş Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Zara SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Muğla Menteşe Belediyesi 57 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz İşletmeciliği 2 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam