1 ayda 10 milyar liralık 7 bine yakın konut sattı
|02 Temmuz 2020 08:04
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Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre: Kampanyaya göre Emlak Konut GYO, projelerinde önce liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılıyor. Daha sonra yüzde 5 peşinat veren tüketici, yüzde 15'lik ödemeyi 24. ayda yapıyor. Toplam tutarın yüzde 80'i için de banka kredisi kullanılıyor. Vade oranları ise yüzde 0.69'dan başlıyor. Üçüncü yılda başlayan taksit ödemeleri tüketici için önemli bir fırsat oluşturuyor.
Fırsat sürüyor
Kampanyanın gelecek dönemler için sürekliliğinin de sağlanması planlanıyor. Şartlar değişse de tüketici için önemli fırsatlar sunulmaya devam edecek.
Kampanya kapsamında Emlak Konut GYO'nun çeşitli şehirlerdeki teslime hazır ve yapımı devam eden projeleri yer alıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Yalova, Konya, Denizli ve Niğde'deki projelerde 10 bin konut yer alıyor. Yoğun ilgi nedeniyle bazı projelerde tüm satışlar da bu sürede tamamlandı.
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