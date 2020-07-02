TSK'da disiplin düzenlemesi kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
TSK'da disiplin uygulamasında düzenleme yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanan kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
|02 Temmuz 2020 09:08
|Yazdır
TSK'da disiplin uygulamasında düzenleme yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanan kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|New York'ta 150 baro var
02 Temmuz 2020 06:10
|'Hobi bahçeleri adı altında tarım arazileri yok ediliyor'
30 Haziran 2020 19:47
|Baro düzenlemesinin görüşüleceği tarih belli oldu
30 Haziran 2020 17:19
|Çoklu baro düzenlemesi sadece 3 büyükşehri ilgilendiriyor
30 Haziran 2020 11:06
|Güvenlik soruşturması teklifinden 'kayın' çıkarılıyor
30 Haziran 2020 08:46
|Abonelik sözleşmesi iptali çilesi bitiyor
26 Haziran 2020 10:03
|Güvenlik soruşturması asker ve polis öğrencilerini de kapsayacak
26 Haziran 2020 07:56
|27 maddelik baro teklifininin detayı: Ekimde barolar seçime gidecek
26 Haziran 2020 07:35
|Tağşiş yapana men endişe yaratana ceza
25 Haziran 2020 08:08
|Güvenlik soruşturması düzenlemesine itiraz
25 Haziran 2020 08:02