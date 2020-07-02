Müteahhit kavgasında 'fatura' vatandaşa çıktı

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Hürriyet Ekonomi'nin haberine göre: Kentsel dönüşüm konusunda Türkiye'nin simge bölgelerinden biri olarak öne çıkan Kadıköy Fikirtepe, bir süredir yaşanan bir dizi sorun ile gündemde. Mandarins adlı projede yaşayan site sakinlerinin sorunu ise kabarık gelen faturalar... Geçen yıl oturumun başladığı projenin iki müteahhitti anlaşmazlığa düşünce davalık oldular. İki ortak yollarını ayırınca proje için iskan da alınamadı. İskan izni alınamayınca site sakinleri kendi adlarına elektrik, su, doğalgaz gibi abonelikleri alamadı. Halen şantiye elektriği kullanılan sitede, her ay gelen ödeme listesini okumak dahi dakikalar alıyor.

EV 180, ORTAK ALAN 275 TL

Spor salonu, sauna, teras gibi ortak kullanım alanları tamamlanmayan sitede aylık ortalama 450 TL aidat ödeniyor. Aidatın yanı sıra, sıcak ve soğuk su paraları ayrı alınıyor. Yine, daire içinde kullanılan elektriğin bedeli ile, ortak kullanım alanları elektrik bedelleri de ayrı alınıyor. Klima elektriği için ödeme yapan site sakinleri, bir diğer bedeli de klima okuma bedeli için ödüyor. Yine, doğalgaz, su ve elektrik için de ayrı okuma bedelleri ödeniyor. Durum böyle olunca her ay ödenen fatura da oldukça kabarık bir hal alıyor. Ayda ortalama 1800 liralık bir ödeme yapan M. D.'ye gönderilen ödeme listesinde dikkat çekici rakamlar yer alıyor. M. D., oturduğu daire için 180 liralık elektrik bedeli ödedi. M. D., ortak alan kullanım bedeli için ise 275 TL ödedi.

SAYACI OKUMAK DA PAHALI

Yine bir diğer site sakini U. G.'ye gönderilen ödeme listesine bakıldığında klima elektriği için 20 lira öderken, klima okuma bedeli için ise 19 lira ödemiş. Yine U. G., sıcak su için 150, soğuk su için 39 lira öderken, su ve doğalgaz için 3.5 lira da okuma bedeli ödedi. Tüm dairelerden bir de 8-10 lira arasında her ay, ödeyecekleri tutarı gösteren liste için 'okuma paylaşım hizmet bedeli' alınıyor.

ORTAKLAR DAVALIK DURUMDA

Projenin sahibi Mandrins Gayrimenkul AŞ'nin ortağı Bülent Selimoğlu, site sakinlerinin yaşadığı sorulara ilişkin şunları söyledi: "Buradaki temel problem iskanın alınamaması. Yapı denetim firmasına olan borç ve projedeki bir kaç eksiklik nedeni ile iskan alamadık. İskan alamayınca sitede halen şantiye elektriği kullanıyor. Şantiye elektriğinin tarifesi ise yüksek. Dolayısı ile faturalara yansıyor." Selimoğlu, diğer ortak Sinan Özeçoğlu'na açtıkları hukuk davasının devam ettiğini belirtti. Özeçoğlu'nun, Selimoğlu hakkındaki savcılık suç duyurusu ise devam ediyor. Konu ile telefonla görüşmek istediğimiz Sinan Özeçoğlu'na ise ulaşılamadı.

PARALARIN AKIBETİ BELLİ DEĞİL

Aynı zamanda site sakinlerinden biri olan Av. Ebral Sözüdemir "Her ay ortalama 400-500 bin lira toplanıyor. Ancak bu paraların nereye gittiği belli değil. Müteahhitler arasındaki anlaşmazlığın kurbanı site sakinleri oldu. Her ay gelen ödeme listesini okumak bile psikolojimizi bozdu. Gerekli hukuki girişimlerde bulunmak için hazırlık yapıyoruz. İki bloktan oluşan sitenin girişindeki 32 dükkan da aylardır boş durumda" dedi.

KİRANIN YARISI KADAR FATURA ÖDEMELERİ

Sitede kiracı olarak yaşadığını belirten Büşra B. ise "Ayda 2.600 lira kira ödüyoruz. Ancak faturalara ödediğimiz para ise her ay 1200-1300 lira. Örneğin aidat alınıyor 450 TL. Ancak sitede sosyal donatı alanlarının hiçbiri yok. Boş yere verdiğimiz bir para. Yine, şantiye elektriği kullanıldığı için gelen enerji faturaları çok kabarık. Düşünün satış ofisinin elektriği dahi bizlere ödetiliyor. Tüm bunlara ek olarak alınan fatura okuma bedelleri de alınıyor" diye konuştu.