7 yılda 44 bin 521 elektronik kelepçe
|02 Temmuz 2020 08:41
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Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre: Abdulhamit Gül, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in elektronik izlemi sistemi kapsamında takip edilen sanık, hükümlü veya şüpheli sayılarına ilişkin soru önergesini yanıtladı. Gül, konutun belirli sürelerle terk edilmemesi, belirlenen yerlere gitmekten yasaklanma veya belirli yerlere devam etme yaptırımı, alkol kullanımını izleme ve mağdurların korunması kapsamında dört tür elektronik izleme ünitesinin kullanıldığını belirtti. Gül takip edilen kişi sayısıyla ilgili de şu bilgiyi verdi:
"Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden, elektronik izleme sisteminin ceza infaz sistemimizde kullanılmaya başlandığı 2013 yılından 2 Ekim 2019'a kadar 44 bin 521 şüpheli, sanık ve hükümlünün denetim ve takibinin elektronik izleme ekipmanlarının kullanımıyla gerçekleştirildiği, bu hükümlülerden 37 kişinin ise 18 yaş ve altında olduğu anlaşılmıştır."
RAKAMLARDA ARTIŞ MI VAR
Özellikle yıllar itibarıyla olmak üzere aile içi şiddet suçundan mahküm olan hükümlülerin takibinde kullanılan mağdur koruma ünitesi ile alkol kullanımı izlenimi ünitesi kapsamında denetime tutulan kişilerin sayısını sorduğunu kaydeden CHP'li Emir, şunları söyledi: "Bu sorularımı Bakan yanıtlamadı. Elektronik izleme kapsamında bu rakamların bilinmemesi mümkün değil. Öyleyse bu rakamlarda yıllara dayalı olarak çok ciddi bir artış mı var da, bakan bunları açıklamaktan kaçındı? Söz konusu suçlarla ilgili ciddi artışlar varsa da bunu bilmek kamuoyunun hakkı."
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