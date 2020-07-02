'Çocuk teslimi' için gelen icra aracına ateş etti, eşini ağır yaraladı
|02 Temmuz 2020 08:45
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Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre: Bir süre önce eşinden boşanan Fatma Yılmaz, mahkeme tarafından velayetleri eşine verilen iki oğlu ile görüşme hakkını kullanmak için icra memuru ve bir psikolog ile birlikte, dün saat 11.00 sıralarında eski eşi Murat Yavuz'un Maltepe'deki evine gitti.
Eşinin icra memuru ile eve gelmesine sinirlenen Murat Yavuz, sokak ortasında Fatma Yılmaz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkartan Murat Yavuz, önce, icra memuru ve psikologu getiren Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) aracına iki el ateş etti. Daha sonra eski eşini yere yatıran Yavuz, bu kez de eşine 4 el ateş etti. Karnına, kasığına ve bacağına isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan Fatma Yılmaz, tesadüfen olay yerinden geçen bir hasta nakil ambulansıyla hastaye kaldırıldı. Saldırgan Murat Yavuz ise koşarak olay yerinden kaçtı. Çiftin evde bulunan iki çocuğu ise polis merkezine götürüldü.
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