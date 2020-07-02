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Vücudundan şişe çıkan genç: Yanlışlıkla oldu

Karaman'da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede çekilen röntgen filminde kalın bağırsağında şişe olduğu ortaya çıkan A.E.'nin ifadesinde, "Olay günü banyoda duş alırken yanlışlıkla bu olay gerçekleşti" dediği ortaya çıktı.
 02 Temmuz 2020 08:55
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Vücudundan şişe çıkan genç: Yanlışlıkla oldu

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 28 Haziran Pazar gecesi gelen 27 yaşındaki A.E., karın ağrısı şikayeti olduğunu söyledi.

Bunun üzerine röntgen filmi çekilen gencin kalın bağırsağında şişe olduğu görüldü. Makattan girdiği belirlenen şişe, yaklaşık bir saat süren ameliyatla çıkarıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından dün taburcu edilen A.E., polise verdiği ifadesinde, "Olay günü banyoda duş alırken yanlışlıkla bu olay gerçekleşti. Ben de Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdum. Yaşanan olaydan dolayı kimseden şikayetçi değilim" diye konuştu.

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, bağırsağından şişe çıktı!
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