Vücudundan şişe çıkan genç: Yanlışlıkla oldu
Karaman'da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede çekilen röntgen filminde kalın bağırsağında şişe olduğu ortaya çıkan A.E.'nin ifadesinde, "Olay günü banyoda duş alırken yanlışlıkla bu olay gerçekleşti" dediği ortaya çıktı.
|02 Temmuz 2020 08:55
|Yazdır
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 28 Haziran Pazar gecesi gelen 27 yaşındaki A.E., karın ağrısı şikayeti olduğunu söyledi.
Bunun üzerine röntgen filmi çekilen gencin kalın bağırsağında şişe olduğu görüldü. Makattan girdiği belirlenen şişe, yaklaşık bir saat süren ameliyatla çıkarıldı.
Hastanedeki tedavisinin ardından dün taburcu edilen A.E., polise verdiği ifadesinde, "Olay günü banyoda duş alırken yanlışlıkla bu olay gerçekleşti. Ben de Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdum. Yaşanan olaydan dolayı kimseden şikayetçi değilim" diye konuştu.Karın ağrısı şikayetiyle gitti, bağırsağından şişe çıktı!
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|'Çocuk teslimi' için gelen icra aracına ateş etti, eşini ağır yaraladı
02 Temmuz 2020 08:45
|Ankara metrosunda maske kavgası
02 Temmuz 2020 08:10
|Sosyal medyaya ahlak ayarı
02 Temmuz 2020 07:10
|Doğuda sıcaklıklar artacak - Haritalı
02 Temmuz 2020 06:30
|Edirne'de düğünler Kovid-19 tedbirleriyle yapılmaya başladı
02 Temmuz 2020 02:32
|İzmir'de düğünler Kovid-19 tedbirleriyle yapılmaya başladı
01 Temmuz 2020 21:52
|Pegasus, Temmuz ayı yurt içi uçuşlarını açıkladı
01 Temmuz 2020 21:44
|Koronavirüsü atlatan kadın: Nefes almakta güçlük çekiyorum
01 Temmuz 2020 21:21
|Ateşi 39.5 derece çıkan yolcu hastaneye kaldırıldı
01 Temmuz 2020 21:18
|Dışarıda maske takmayanlara hayret ediyorum'
01 Temmuz 2020 19:38