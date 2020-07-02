2 il belediyesi sosyal medya hesaplarını askıya aldı
|02 Temmuz 2020 09:11
|Yazdır
Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, sosyal medya hesaplarını askıya aldıklarını bildirdi.
Esen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabını askıya aldığını hatırlattı.
Esen, "Genel Başkanımızın sosyal medyadaki ahlaki çöküntüye dikkati çekip hukuki düzenlemenin şart olduğunu belirttiği açıklamasına ve almış olduğu karara binaen kanuni düzenleme yapılıncaya kadar ben de tüm sosyal medya hesaplarımı askıya aldığımı bildiriyorum." ifadesini kullandı.
Vidinlioğlu da sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Bahçeli'nin sosyal medya ile ilgili açıklamalarına işaret ederek, "Açıklamasının ve almış olduğu kararın arkasındayım. Geçici bir süreliğine şahsi sosyal medya hesaplarımı askıya aldığımı ve kullanmayacağımı bildiririm." açıklamasında bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bilim Kurulu yeni tip domuz gribini değerlendirdi: Endişeye gerek yok
02 Temmuz 2020 09:45
|Yetki belgesi olmayan internetten satış yapamayacak
02 Temmuz 2020 09:34
|Bir ilde daha maske takma zorunluluğu getirildi
02 Temmuz 2020 09:26
|7 yılda 44 bin 521 elektronik kelepçe
02 Temmuz 2020 08:41
|Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği
02 Temmuz 2020 07:54
|Obezite ameliyatı için yeni kurallar
02 Temmuz 2020 07:21
|Bir ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
01 Temmuz 2020 23:31
|Diyarbakır'dan 268 Mehmetçik Suriye'ye uğurlandı
01 Temmuz 2020 23:19
|Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Müzesi açıldı
01 Temmuz 2020 22:34
|Gergedan böceğini toplayanlara 73 bin 747 lira ceza
01 Temmuz 2020 22:10