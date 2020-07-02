İşe gelmeyen memuru bildirdi, mobbinge uğradı. işte KGEK kararı
|02 Temmuz 2020 10:05
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Ankara'da bir Bakanlıkta yaşanan olayda, oda arkadaşının işe gelmemesine rağmen işe gelmiş gibi imza atması durumunu bir memur şube müdürüne bildirmiştir.
Ancak şube müdürü memuru odadan kovmuş, 3-4 ay iş vermeden prefabrik bir bölümde bekletmiştir. Farklı bölümlere geçme talebi ise reddedilmiştir.
Mobbinge uğrayan memur, mobbing hattını aramış ve müfettiş görevlendirilmiştir. Müfettiş, işe gelmeyen memurun bu davranışına göz yuman şube müdürü ve idari işler müdürünün görevden alınmasını, mobbinge uğrayan memurun ise eski görevine döndürülmesini istemiştir.
Teftiş Kurulu Başkanı ise müfettiş raporuna katılmadığını belirterek, bir Olur hazırlamış ve mobbinge uğrayan personelin başka bir disiplin amiri altında görevlendirilmesi için olur almış ve memurun tayini il dışına çıkarmıştır.
Kamu Görevlileri Etik Kurulu yaptığı incelenmede
- Olur'u imzalayan Genel Müdür hakkında, yeterli derecede bilgi sahibi olmadığı gerekçesiyle etik ihlali kararı vermemiştir.
- Olur hazırlayan ve sunan Teftiş Kurulu Başkanı hakkında ise gerekçesiz olur sunmaktadan dolayı etik ilkeleri ihlal ettiğine karar vermiştir.
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