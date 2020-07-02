Etkisiz hale getirilen 3 teröristin, gri listede arandığı ortaya çıktı
Van'ın Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin 2015-2018'deki birçok kanlı eylemin faili olduğu ve gri listede arandığı belirlendi.
|02 Temmuz 2020 09:22
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Van'ın Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin 2015-2018'deki birçok kanlı eylemin faili olduğu ve gri listede arandığı belirlendi.
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