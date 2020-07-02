Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyonu geçti
Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 6 milyonu aştı.
|02 Temmuz 2020 09:24
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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşan 6 milyon 32 bin 985 kişi sağlığına kavuştu.
En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (1 milyon 164 bin 680), Brezilya (916 bin 147), Rusya (422 bin 931), Hindistan (359 bin 896), Şili (245 bin 443), İran (191 bin 487), İtalya (190 bin 717), Almanya (179 bin 800), Peru (178 bin 245) ve Türkiye (175 bin 422) oldu.
Çin'de ortaya çıkan virüs, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 10 milyon 810 bin 307'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 519 bin 83 kişi hayatını kaybetti.
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