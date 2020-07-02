Ticaret Bakanlığı mazeret tayinlerini halen açıklamadı
|02 Temmuz 2020 12:00
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Ticaret Bakanlığı, Nisan ayında başvurularını aldığı mazeret tayin sonuçlarını, yönetmelikte öngörülen Haziran ayı sonunda açıklayamadı.
9 Nisan 2020 tarihinde mazeret tayini yapacağını ilan eden Ticaret Bakanlığı mevcut yönetmeliğe göre Haziran ayı sonunda açıklaması gereken mazeret tayinlerini halen açıklamadı.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı döneminde, her tayin dönemi personelini mağdur eden Ticaret Bakanlığı bu uygulamasıyla, personelin beklentilerini bir kez daha boşa bırakmıştır.
Bakanlık yetkileri sonuçları açıklamadığı gibi, personelini bilgilendiren bir açıklama da yapmamıştır.
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