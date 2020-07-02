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Doların yatay hareketi devam ediyor

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 02 Temmuz 2020 09:43
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,85206,8530
Avro7,72107,7220
Sterlin8,54408,5880
ANKARA
ABD Doları6,82006,9000
Avro7,68507,7650
Sterlin8,48408,6900
Anadolu Ajansı
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