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'Virüs tedavisinde kullanılan iki ilaçtan biri Türkiye'de üretiliyor'

Kovid-19'a, iyi geldiği tespit edilen iki antiviral ilaç var; Remdesivir ve Favipiravir. Abdi İbrahim olarak Favipiravir'i Türkiye'de üretiyoruz. Gilead'in ürünü Remdesivir'i patentinden dolayı üretemiyoruz. Bu firma Türkiye'de var. ABD'nin Remdesivir'i kullanma nedeni ise Favipiravir'in bir Japon firmasının ürünü olması.
 02 Temmuz 2020 09:47
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'Virüs tedavisinde kullanılan iki ilaçtan biri Türkiye'de üretiliyor'

İngiliz Guardian gazetesi, ABD Sağlık Bakanlığı, Amerikan şirketi Gilead'ın ürettiği Remdesivir için 500 bin doz sipariş verdi. Bu miktar, şirketin temmuz ayı kapasitesinin tamamına, ağustos ve eylül üretim kapasitesinin de yüzde 90'ına karşılık geliyor. Böylece, dünyanın geri kalanı için en az üç ay boyunca ilaç bulmak neredeyse imkansız hale geliyor.

ABD İÇİN İYİ, DÜNYA İÇİN KÖTÜ

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, anlaşmayı 'harika' diye nitelerken, "Mümkün olduğu ölçüde, Remdesivir'e ihtiyaç duyan herhangi bir Amerikalı hastanın bunu alabilmesini sağlamak istiyoruz" dedi. Ancak Guardian'ın görüş aldığı

Liverpool Üniversitesi'nden Dr. Andrew Hill, "Remdesivir'in arzının çoğuna Amerikalılar'ın erişimleri var, ama Avrupa için hiçbir şey yok" dedi.

SALGIN BÜYÜYECEK KORKUSU

ABD'nin Remdesivir'in neredeyse bütün üretimini satın alma kararı, ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı ve Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü üyesi Anthony Fauci'nin Senato'ya yaptığı "Salgın kontrolden çıkıyor. Günlük vaka sayısı 40 binleri aştı ve bu 100 bini bulabilir" uyarısının ardından geldi.

AVRUPA İLAÇ KURUMU ÖNERDİ

Ebolayı tedavi etmek amacıyla üretilen Remdesivir, ABD'de koronavirüs tedavisinde onay alan ilk ilaç olmuş, ilacın ilk üretilen 140 bin dozu dünya çapındaki deneylerde kullanılmıştı. Avrupa İlaç Kurumu da koronavirüs tedavisinde ilk kez bu ilacı önermişti.

ABD'de yapılan iki araştırma, Remdesivir kullanmanın koronavirüs hastalarının tedavi sürelerini kısalttığını göstermişti. İlaç, virüsün hücre içinde üremek için ihtiyaç duyduğu bir enzimi hedef alarak virüsün çoğalma yeteneğini kısıtlıyor.

6 DOZLUK TEDAVİ 3200 DOLAR

ABD hükümetinin açıklamasına göre 6 dozluk tedavi başına maliyet, özel sağlık sigortası olan hastalar için yaklaşık 3 bin 200 dolar (yaklaşık 21 bin TL) tutuyor. Bazı uzmanlar ilacın tüm Kovid-19 hastaları üzerine etkili olmadığını hatırlatarak Gildead'ın fiyatına tepki gösterdi.

YARIN AŞIDA DA AYNI SORUN ÇIKABİLİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'gıda arz güvenliği', 'biyogüvenlik', 'siber güvenlik ve iletişim altyapısı', 'tıbbı cihaz' ile 'ilaç ve aşı' alanlarında çalışma başlattı. Bu amaçla Türkiye'deki en yetkin akademisyenler, özel sektör kuruluşları temsilcileri ve ilgili kamu kurumu yetkililerinin içinde bulunduğu 80 kişilik 5 farklı çalışma grubu oluşturuldu. Çalışmalarla ilgili Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, patent sahibi şirketin bulunduğu ülkenin ilaç temininde kendisini öncelemesinin 'biyogüvenliğin önemini' bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek şöyle konuştu:

HAZIR OLMAMIZ LAZIM

"ABD bunu daha önce de yaptı, hızlı test kiti üreten Amerikan ABBOTT firmasının yurt dışına satışını yasakladı. ABD, salgını en zor geçiren ülkelerden biri. Bu durum bize biyogüvenliğin ne kadar hayati önemde olduğunu gösteriyor. Bugün ilaç için karşımıza çıkan sorun, yarın aşı için de çıkabilir. Önce hangi ülkeler kullanacak? Salgında ilk günlerde ilaç ve etken madde bulunamadı. İşte bu tür durumlara hazır olmamız lazım. Cumhurbaşkanımızın ilk günlerde Favipiravir'i temini için girişimleri oldu. Çin'den, Hindistan'dan nereden bulduysak temin ettik. Bu ilaç salgının yönünü değiştirdi. Ardından yerli ventilatör ürettik."

MUTASYON FARKLI

"Aşı deneyleri, saflaştırmaları sürüyor. Klinik çalışmaların Eylül gibi başlaması bekleniyor. Virüsün her ülkede mutasyonu farklı oluyor. O yüzden de yerli aşı geliştirmek o yüzden de çok önemli."

ABDİ İBRAHİM: REMDESİVİR'İN ALTERNATİFİNİ ÜRETİYORUZ

Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut: "Kovid-19'a, iyi geldiği tespit edilen iki antiviral ilaç var; Remdesivir ve Favipiravir. Abdi İbrahim olarak Favipiravir'i Türkiye'de üretiyoruz. Gilead'in ürünü Remdesivir'i patentinden dolayı üretemiyoruz. Bu firma Türkiye'de var. ABD'nin Remdesivir'i kullanma nedeni ise Favipiravir'in bir Japon firmasının ürünü olması."
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