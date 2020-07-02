Deniz Bulutsuz'dan Ozan Güven açıklaması! Ağır fiziksel şiddete maruz kaldım

Ozan Güven ile aşk yaşayan Deniz Bulutsuz, sevgilisi tarafından şiddet gördüğünü söyleyerek darp raporu aldı ve şikayetçi oldu. Darp iddiasıyla kısa sürede gündem olan Ozan Güven'den açıklama gelmezken Bulutsuz, sosyal medya hesabından şiddete uğradığına dair paylaşımda bulundu.

Konu hakkında Instagram hesabından açıklama yapan Deniz Bulutsuz, "13.06.2020 Cumartesi sabaha karşı kamuoyunca bilinen bir ilişki yaşadığım Ozan Muharrem Güven tarafından kendi evinde bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermeyerek canıma kasteden, fiziksel ve duygusal şiddetin sorumlusu olan Güven'e karşı hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım. Kadına şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir suç olduğu bir toplumda, ruh sağlığımı ancak psikolojik destek alarak koruyabildiğim bu hukuki süreç boyunca şimdiye kadar koruduğum sessizliğime ve mahremiyetime saygı duyulmasını rica ediyorum" diye yazdı.

'Kadına şiddet' sorusuna yanıt vermişti

Ozan Güven, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye verdiği demeçte, Her gün kadına şiddet haberine uyanıyoruz. Belki şiddet uygulayan biri şimdi sizin sözlerinizi okuyacak. Ona ne derdiniz" sorusuna, şu yanıtı vermişti:

"Bizim biraz eğitime, sevgiye, şefkate ihtiyacımız var. Biz bunlarla beslenen, neşelenen bir toplumuz. Biraz sırtımız sıvazlanmalı, birbirimizi sevmeliyiz."