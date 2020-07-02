1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Rakamlar böyle giderse yeni tedbirler gelebilir'

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte artan vaka sayılarına dikkati çekerek, "Rakamları düşürmezsek yeni yasaklar gelebilir. Bir sürede daha sabretmemiz lazım" uyarısında bulundu.
 02 Temmuz 2020 09:54
Yazdır
'Rakamlar böyle giderse yeni tedbirler gelebilir'

Habertürk TV'de yayınlanan Serap Belet ve Selçuk Tepeli ile 'Gün Başlıyor' programına katılan Prof. Dr. Özkan, pandemi süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin vaka sayısında binli rakamların altına inmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Özkan, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması uyarısında bulundu.

Özkan'ın açıklamalarından satır başları:

* Okulların açılmasıyla ilgili her türlü plana hazırlıklıyız. Ancak, şu anda 15 Ağustos'ta ya da Eylül'de okulların açılır ya da açılmaz diye bir karar çıkması mümkün değil.

* Her şey toplumun elinde. Eğer kurallara uyup, vaka sayısını düşürürsek toplu alanlarda daha rahat bir yaşam sürecine gireceğiz.

* Bizim toplumumuz hastalanıp daha sonra tedavi olmaya odaklıyız. Vatandaş alması gereken tedbirleri biliyor ama hayatına uyarlanmıyor.

* Toplumdaki sağlık okur-yazarlığıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'yla 2017'de yapılan çalışmaya göre yüzde 70 düşük. Yani 10 kişiden 7'si sağlıkla ilgili bilgiyi anlama bulma, anlama konusunda yetersiz.

KURBAN BAYRAMI UYARISI

* Kişisel kanaatim rakamları düşüremezsek Kurban Bayramı'nda bir engel geleceğini düşünüyorum.

* Rakamlar böyle devam ederse yasaklar yeniden gelebilir. Çünkü biz sarılmadan, öpüşmeden duramıyoruz.

"SALGIN DİNAMİK BİR SÜREÇ"

* Artışın pandemi sürecinin ilk ayları olan mart ve nisana göre artış hızı çok yüksek değil, ancak binli rakamların altına inmemiz gerekiyor.

* Avrupa Birliği'nin kabul ettiği yüz binde 16 vaka sayısı Türkiye'de yüz binde 20. Bu nedenle bize sınırlarını açmadı.

* Bilim Kurulu olarak bizi her türlü plana hazırlıklıyız. Salgın dinamik bir süreç

* Ekim ayında influenza ile birlikte bu tip hastalıkların artmasını bekliyoruz. Bu dönemde okulların açılması da bir dezavantaj. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu da bunun farkında.

* Evlerimizde de kontrollü sosyal mesafemizi korumalıyız. Sadece sokakta maske takmak yeterli değil.


* 65 yaş üstü daha fazla hastalanıyor ve entübe oluyor. Ölümlerde 70 yaş ve üzeri. Yaş ortalamamız arttıkça yoğun bakıma ihtiyacımız artıyor. Bu yüzden biraz daha sabretmemiz gerekiyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2 ilimizin bazı bölgelerinde mahalleler karantinaya alındı
02 Temmuz 2020 11:52		 Kovid-19'u yenen sağlık çalışanları immün plazma bağışlarıyla şifa oluyor
02 Temmuz 2020 11:51
Yılanların deprem habercisi olduğu kanısı doğru değil
02 Temmuz 2020 11:48		 Esenyurt'ta maskesini takmayan kadına 900 TL ceza
02 Temmuz 2020 11:36
Sivas Valisi: O dönem yüreğimiz yandı, acı hissettik
02 Temmuz 2020 11:08		 'Virüs tedavisinde kullanılan iki ilaçtan biri Türkiye'de üretiliyor'
02 Temmuz 2020 09:47
Vücudundan şişe çıkan genç: Yanlışlıkla oldu
02 Temmuz 2020 08:55		 'Çocuk teslimi' için gelen icra aracına ateş etti, eşini ağır yaraladı
02 Temmuz 2020 08:45
Ankara metrosunda maske kavgası
02 Temmuz 2020 08:10		 Sosyal medyaya ahlak ayarı
02 Temmuz 2020 07:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:47 - Başkent'te vaka sayısı artınca, Valilik yeni tedbir kararı aldı12:42 - Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi12:16 - 'İhracatımız geçen yılın haziran ayına göre yüzde 15,8 arttı'12:10 - Cumhurbaşkanı, salgın sonrası ilk yurt dışı gezisine gitti12:05 - MEB, EBA platformunda İngilizce yaz okulu dersleri başlattı12:00 - Ticaret Bakanlığı mazeret tayinlerini halen açıklamadı
12:00 - Gün ortası döviz fiyatları11:52 - 2 ilimizin bazı bölgelerinde mahalleler karantinaya alındı11:51 - Kovid-19'u yenen sağlık çalışanları immün plazma bağışlarıyla şifa oluyor11:48 - Yılanların deprem habercisi olduğu kanısı doğru değil11:47 - Bakan Albayrak, borsadaki yükselişi değerlendirdi11:45 - Kovid-19 hastalarının hemşire robotu 'Atacan' göreve başladı
11:39 - Kurtulmuş'tan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması11:36 - Esenyurt'ta maskesini takmayan kadına 900 TL ceza11:23 - Teslim olan terörist protesto bahanesiyle dağa nasıl götürüldüğünü anlattı11:12 - Albayrak ailesine hakaret eden FETÖ'nün firari sanığı çıktı11:11 - 3 il belediyesi sosyal medya hesaplarını askıya aldı
11:09 - Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları GYS bekliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay Ayasofya kararını verdi... Karar 15 gün içinde açıklanacak
Alacak/verecek işlerini banka üzerinden yapanlar dikkat!
Güvenlik araçları benzine geçiyor
Vücudundan şişe çıkan genç: Yanlışlıkla oldu
Detaylar belli oldu: Sosyal medya düzenlemesinde neler var?
Belediyelerde, müdür ve şef unvanlarına GYS ile atanma şartları değişti
Ankara metrosunda maske kavgası
İşe gelmeyen memuru bildirdi, mobbinge uğradı. işte KGEK kararı
3 il belediyesi sosyal medya hesaplarını askıya aldı
Albayrak ailesine hakaret eden FETÖ'nün firari sanığı çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayasofya camisi 1
ozan güven 1
Halk TV ve TELE 1'e 5 gün yayın durdurma cezası verilmesi 2
dudağın kenarında çıkan sivilce 1
Berat Albayrak 1
mert hakan yandaş 3
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
rüzgar 1
ahmet ağaoğlu'na verilen komik ceza 2
ilkokullarda branş derslerine ayrı öğretmen girmesi 1
SON İLANLAR
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Karayolları 18. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Ege Üniversitesi sözleşmeli 309 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Bursa Yeşaş Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Zara SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Muğla Menteşe Belediyesi 57 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam