TÜRKSAT 5A Ekimde uzayda
|02 Temmuz 2020 09:57
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Türkiye'nin uydu çalışmalarına ilişkin Hürriyet'in sorularını yanıtlayan Bakan Adil Karaismailoğlu, "2000'li yıllara kadar yurt dışından tedarik ettiğimiz uzay teknolojilerini, 2000'li yılların başından itibaren milli olarak geliştirmeye başladık. Şu an geldiğimiz noktada Türkiye olarak uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biriyiz. Ülkemizin üçü haberleşme üçü de gözlem amaçlı 6 aktif uydusu bulunuyor. TÜRKSAT tarafından yapılan bu yatırımlar sayesinde Asya, Avrupa ve Afrika'da 118 ülkede yaşayan 3 milyar insana ulaşan uydu kapasitesine sahibiz. TUSAŞ bünyesinde uydu ve ekipman seviyesi tasarım, analiz, üretim, montaj, entegrasyon ve test faaliyetlerine yönelik altyapı ve kabiliyetler kazanıldı. Türkiye'nin yörünge haklarının korunup, uydu filosunu genişletmek kapsamındaki çalışmalar TÜRKSAT tarafından kesintisiz olarak sürdürülüyor" diye konuştu.
YÜZDE 91'İNE ERİŞİM
TÜRKSAT 5A uydusunun uzay şartlarına uygun performans testleri devam edildiğini belirten Karaismailoğlu, "Bu doğrultuda TÜRKSAT 5A uydusunu eylül ayında fırlatma merkezine yerden teslim ederek, ekim ayı başında uzaya göndermeyi planlıyoruz. Ayrıca TÜRKSAT 5B uydusunu 2021'in ikinci çeyreğinde, Türkiye'nin ilk yerli mühendislik ve tasarımıyla yapılan uydu projesi TÜRKSAT 6A'yı ise 2022'de uzaya göndermeyi hedefliyoruz. TÜRKSAT 6A haberleşme uydusu, mali kaynağı, tasarımı ve yazılımı tamamen yerli olan bir projemiz. Tüm çalışmalar nihayetine erdiğinde ve uydularımız uzaya ulaştığında ülkemiz, görüntü, ses ve data iletişimi ile birlikte diğer katma değerli hizmetlerimizle dünyada söz sahibi olacak. 2022'de uydu filomuzla Güney Amerika, Kuzey Amerika'nın doğusu, Avrupa, Asya ve Afrika'nın tamamı ile Avustralya'nın batısını kapsama alanımıza katmayı planlıyoruz. Bu hedefleri gerçekleştirdiğimizde dünya nüfusunun yüzde 91'ine Türk uyduları aracılığıyla erişim imkanı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
YÜZDE 45 YERLİLİK HEDEFİ
Elektronik haberleşme sektöründe yerli üretimin stratejik olduğunu belirten Karaismailoğlu, şunları söyledi: "Biz de bu nedenle son yıllarda 'yerli üretim ekosistemi' oluşması için çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. 2015 yılında 4.5G işletmecilerine belirli oranlarda yerli malı belgeli ürün kullanma yükümlülükleri getirmiştik. Yerlilik oranları ilk yıllarda çok düşüktü. Ancak Bakanlığımız ve BTK ile yürütülen çalışmalar neticesinde dördüncü yatırım dönemi itibariyle yüzde 23'ün üzerinde yerlilik oranına ulaştık. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yüzde 45 yerlilik hedefinin üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte, ülke olarak 5G teknolojisine de yerli ve milli ürünlerimiz ile geçmeyi planlıyoruz."
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