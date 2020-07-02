ÖSYM, ALES/1 için yeniden başvuru alacak
|02 Temmuz 2020 10:32
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2020-ALES/1 Sınavı İçin Yeni Başvuru Alınması ve Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi
13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuruları alınan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) için 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında yeniden başvuru alınacaktır.
Adaylar başvurularını, başvurunun son günü mesai saati bitimine kadar ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya başvurunun son günü saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir. Sınav ücreti, 2-7 Temmuz 2020 tarihleri arasında (banka şubesinden ödeme yapacak adaylar için 7 Temmuz 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 7 Temmuz 2020 tarihi saat 23.59'a kadar) yatırılacaktır.
Sınava 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir.
Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.
Kılavuz ve başvuru bilgileri:
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
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