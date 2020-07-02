'Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Temmuz'da başlıyor'
Bakan Selçuk; "Haziran Ayına İlişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Temmuz'da ödenmeye başlıyor
|02 Temmuz 2020 11:02
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Haziran ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Temmuz'dan itibaren ödenmeye başlayacağını bildirdi.
"Haziran Ayına İlişkin Ödemeler 8-10 Temmuz Tarihleri Arasında Yapılacak"
Bakan Selçuk, "Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için 8 Temmuz'da, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. Kimlik Numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz'da ödemeler yapılacak." dedi.
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