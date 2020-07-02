1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kurtulmuş'tan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: (İstanbul Sözleşmesi) Nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır
 02 Temmuz 2020 11:39
Yazdır
Kurtulmuş'tan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: (İstanbul Sözleşmesi) Nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı, salgın sonrası ilk yurt dışı gezisine gitti
02 Temmuz 2020 12:10		 Muharrem İnce aday olmayacak
02 Temmuz 2020 07:50
Detaylar belli oldu: Sosyal medya düzenlemesinde neler var?
02 Temmuz 2020 07:40		 2 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
02 Temmuz 2020 00:05
Canlı yayında gerginlik! Tehditler havada uçuştu
01 Temmuz 2020 23:59		 AK Parti, videolu paylaşımla 'gönül seferberliği' başlattı
01 Temmuz 2020 23:22
İbrahim Kalın'dan 'Ayasofya' açıklama
01 Temmuz 2020 22:59		 Bakan Soylu'dan HDP'li vekile Dağ 2'den alıntıyla gönderme
01 Temmuz 2020 22:52
Tunceli'de bir köy karantinaya alındı, vali uyardı
01 Temmuz 2020 22:50		 Kars Valisi, kent genelindeki vaka sayısını açıkladı
01 Temmuz 2020 22:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:47 - Başkent'te vaka sayısı artınca, Valilik yeni tedbir kararı aldı12:42 - Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi12:16 - 'İhracatımız geçen yılın haziran ayına göre yüzde 15,8 arttı'12:10 - Cumhurbaşkanı, salgın sonrası ilk yurt dışı gezisine gitti12:05 - MEB, EBA platformunda İngilizce yaz okulu dersleri başlattı12:00 - Ticaret Bakanlığı mazeret tayinlerini halen açıklamadı
12:00 - Gün ortası döviz fiyatları11:52 - 2 ilimizin bazı bölgelerinde mahalleler karantinaya alındı11:51 - Kovid-19'u yenen sağlık çalışanları immün plazma bağışlarıyla şifa oluyor11:48 - Yılanların deprem habercisi olduğu kanısı doğru değil11:47 - Bakan Albayrak, borsadaki yükselişi değerlendirdi11:45 - Kovid-19 hastalarının hemşire robotu 'Atacan' göreve başladı
11:39 - Kurtulmuş'tan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması11:36 - Esenyurt'ta maskesini takmayan kadına 900 TL ceza11:23 - Teslim olan terörist protesto bahanesiyle dağa nasıl götürüldüğünü anlattı11:12 - Albayrak ailesine hakaret eden FETÖ'nün firari sanığı çıktı11:11 - 3 il belediyesi sosyal medya hesaplarını askıya aldı
11:09 - Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları GYS bekliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay Ayasofya kararını verdi... Karar 15 gün içinde açıklanacak
Alacak/verecek işlerini banka üzerinden yapanlar dikkat!
Güvenlik araçları benzine geçiyor
Vücudundan şişe çıkan genç: Yanlışlıkla oldu
Detaylar belli oldu: Sosyal medya düzenlemesinde neler var?
Belediyelerde, müdür ve şef unvanlarına GYS ile atanma şartları değişti
Ankara metrosunda maske kavgası
İşe gelmeyen memuru bildirdi, mobbinge uğradı. işte KGEK kararı
3 il belediyesi sosyal medya hesaplarını askıya aldı
Albayrak ailesine hakaret eden FETÖ'nün firari sanığı çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ozan güven 1
minimum 7.3 lük deprem geliyor,şakası yok 1
rüzgar 1
04.07.2020 antalyaspor vs başakşehir maçı 1
01.07.2020 sarma sigara ve tütünün yasaklanması 4
b12 vitamini eksikliği 3
mert hakan yandaş 3
06.07.2020 kayserispor vs beşiktaş maçı 1
özgür özel 1
gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum 2
SON İLANLAR
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Karayolları 18. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Ege Üniversitesi sözleşmeli 309 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Bursa Yeşaş Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Zara SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Muğla Menteşe Belediyesi 57 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam