Kurtulmuş'tan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: (İstanbul Sözleşmesi) Nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır
|02 Temmuz 2020 11:39
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Cumhurbaşkanı, salgın sonrası ilk yurt dışı gezisine gitti
02 Temmuz 2020 12:10
|Muharrem İnce aday olmayacak
02 Temmuz 2020 07:50
|Detaylar belli oldu: Sosyal medya düzenlemesinde neler var?
02 Temmuz 2020 07:40
|2 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
02 Temmuz 2020 00:05
|Canlı yayında gerginlik! Tehditler havada uçuştu
01 Temmuz 2020 23:59
|AK Parti, videolu paylaşımla 'gönül seferberliği' başlattı
01 Temmuz 2020 23:22
|İbrahim Kalın'dan 'Ayasofya' açıklama
01 Temmuz 2020 22:59
|Bakan Soylu'dan HDP'li vekile Dağ 2'den alıntıyla gönderme
01 Temmuz 2020 22:52
|Tunceli'de bir köy karantinaya alındı, vali uyardı
01 Temmuz 2020 22:50
|Kars Valisi, kent genelindeki vaka sayısını açıkladı
01 Temmuz 2020 22:45