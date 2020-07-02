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2 ilimizin bazı bölgelerinde mahalleler karantinaya alındı

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 blok ve 2 dairede karantina uygulaması başlatıldı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı
 02 Temmuz 2020 11:52
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2 ilimizin bazı bölgelerinde mahalleler karantinaya alındı

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 blok ve 2 dairede karantina uygulaması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Talas ve Melikgazi ilçelerindeki bazı evlerde ikamet edenlerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Bunun üzerine Talas'ta 49 daireli 2 blok, Melikgazi'de 2 daire karantinaya alındı.

Talas'taki pozitif vakaların çocuklardan kaynaklandığı öğrenildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızılcalar Mahallesi'nde yapılan testlerde, aynı aileden 4 kişinin koronavirüs testlerinin sonucu pozitif çıktı.

Bunun üzerine Seydişehir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile mahalledeki bir apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.

Salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak için alınan karantina kararının 7 gün boyunca devam edeceği belirtildi.

Filyasyon çalışmalarının başlatıldığı apartman, Belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

Kararın ardından apartman giriş ve çıkışlara kapatıldı. Apartmanın ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek gurubunun karşılayacağı bildirildi.
Anadolu Ajansı
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