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Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombalayan uçağın pilotu eski üsteğmen Mustafa Özkan'ın esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için ek süre talebi mahkemece reddedildi
 02 Temmuz 2020 12:42
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Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Esasa ilişkin savunma yapması için söz verilen eski üsteğmen Mustafa Özkan, cezaevindeki avukat görüşmelerinde sesli ve görüntülü kayıt alındığını, bu uygulamanın kaldırılmasını istedi.

Avukatıyla mahrem şekilde görüşemediğini öne süren Özkan, mahkemeden savunma için 15 gün ek süre talep etti. Sanık avukatı da esasa ilişkin savunma yapmak için süre talepleri olduğunu yineledi.

Duruşmaya diğer sanıkların talepleriyle devam edildi.

Kovuşturmanın genişletilmesini isteyen sanıklar, yeni delillerin ortaya çıktığını ileri sürerek, bu belgelerin yargılamaya dahil edilmesini istedi.

Bunun üzerine ara kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Selfet Giray, sanık Mustafa Özkan vekilinin savunma için yeniden süre talebini yerinde görmediklerini belirtti.

Başkan Giray, sanıklara ve sanık müdafilerine tebliğ edilen "duruşmada beyanı alınacak kişilere ilişkin liste" doğrultusunda uygulama yapılacağını, bu yüzden süre taleplerinin reddine karar verdiklerini bildirdi.

Ayrıca Giray, bu celse bir kısım sanıkların tevsi-i tahkikat (kovuşturmanın genişletilmesi) taleplerini inceleyip daha sonraki celselerde karara bağlayacaklarını ifade etti.

Sanıkların tahliye talepleri de reddedildi.

- 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istenmişti

Bugün esasa ilişkin savunma yapmayan Özkan'ın, 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'ndeki güvenlik kamera kayıtları, uçuş çizelgesi ve telsiz görüşmelerine göre o gece Ankara Emniyet Müdürlüğüne bomba atan pilotlardan olduğu belirlenmişti.

"Aslan 4-2" koduyla tek başına uçan eski pilot üsteğmen Mustafa Özkan, emniyet binasına ikinci saldırıyı düzenlemiş ve binanın bir kısmı kullanılamaz hale gelmişti.

Savcı, mütalaasında darbe girişimi sırasında 01.08'de emniyeti bombalayan sanık Özkan'ın 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.
Anadolu Ajansı
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