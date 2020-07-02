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Başkent'te vaka sayısı artınca, Valilik yeni tedbir kararı aldı

Ankara Valiliği sosyal medya hesabından, Ankara'da vaka sayısının artış gösterdiği, bunun üzerine ek tedbirler alındığını duyurdu.
 02 Temmuz 2020 12:47
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Başkent'te vaka sayısı artınca, Valilik yeni tedbir kararı aldı

Ankara Valiliğinin konuya illişkin açıklaması:

Ankara'da vaka sayılarında maalesef artış yaşanmaktadır. Salgının engellenmesi adına, il UHK kararı uyarınca ilimizde maske zorunluluğu ve diğer kısıtlamaların yanısıra her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü vb. faaliyetler 15 gün süreyle kısıtlanmıştır.

Kurul Kararı:

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 02 /07/2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 27. ve 72. maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

A-İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.
Bu çerçevede, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle gerek hayvan satış gerekse kurban kesim yerlerinde alınacak tedbirler ile bu yerlerdeki çalışan ve müşteriler için uyulması gereken kurallar, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca "Kurban Bayramı ve Öncesinde Hayvan Satış Yerlerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler" belirlenmiş? Cumhurbaşkanlığınca (Diyanet İşleri Başkanlığı) hazırlanan "2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ" 26.06.2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Adı geçen Rehber ve Tebliğ doğrultusunda, 31.07.2020- 03.08.2020 tarihlerinde hep birlikte idrak edeceğimiz Kurban Bayramı sırasında özellikle kurban satış yerlerinde oluşabilecek yoğunluk/kalabalıkların Covid-19 salgını sürecinde halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek amacıyla aşağıdaki usul ve esasların uygulanmasının uygun olacağı değerlendirilmiş olup;

Bu çerçevede,

1. İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinin günlük kesim kapasitesi bilgisi 20.07.2020 tarihine kadar çeşitli iletişim kanalları kullanılarak kamuoyuna duyurulmasına,

2. Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecilerinin/sorumlularının kurban kesilecek her bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim yerinin girişinde ve görülebilecek şekilde asmalarına, ayrıca kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin randevu bilgisinin kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS yoluyla bildirilmesine,

3. Kesim işlemlerinin Bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına, kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin taleplerinin mümkün olduğunca Bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanmasına,

4. Kurban kesim yerlerinin işletmecilerinin/sorumlularının 30 Temmuz 2020 Arefe günü Kurban Bayramının birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini? 31 Temmuz 2020 tarihinde Bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini? 1 Ağustos 2020 tarihinde bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisini İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirmelerine,

5. Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacı ile hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesinin teşvik edilmesine,

6. Her kurban için hisse başına parçalama işinin kurbanı kesen veya parçalama işlemi için görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılmasına,

7. Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapmasına müsaade edilmemesine, kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa en fazla üç kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarına uyarak parçalama işlemini yapmasına müsaade edilmesine,

8. Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilmemesine,

İlgili tüm kurumlarca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtildiği çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, Kaymakamlıklarca Kararımızla getirilen kurallar, Tebliğ ve Rehber çerçevesinde denetimlerin yapılmasına,

B- Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeler ve Sağlık Bakanlığınca oluşturulan Bilim Kurulunun karar ve değerlendirmeleri kapsamında salgından korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İlimiz genelinde Kurulumuzun;

--16.03.2020 tarihli ve 2020/2 sayılı Kararı ile "Sivil toplum kuruluşlarının (dernek, vakıf vs) genel kurulları ve sivil toplum kuruluşlarının eğitimler dahil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetlerinin (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) geçici olarak ertelenmesine" ve "Toplu olarak vatandaşlarımızın bir arada bulunduğu "Taziye Evleri" faaliyetlerinin durdurulmasına",

--21.03.2020 tarihli 2020/4 sayılı Kararıyla da "Asker uğurlaması faaliyetlerinin durdurulmasına" karar verilmişti.

Alınan bu vb. tedbirlere rağmen son günlerde İlimizde Covid-19 vaka sayılarında artış olduğu bu durumunda toplum sağlığını olumsuz yönde etkilediği, bu nedenle insanların toplu olarak bir araya gelmesinin hastalığın yayılma hızını daha da artırabileceği değerlendirilmiş olup;

Bu kapsamda,

1- İnsanların toplu olarak bulunduğu açık ve kapalı alanlarda sosyal mesafeye uyulması, maske takılması ve hijyen kurallarına riayet edilmesi hususlarında ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca vatandaşlarımızın sık sık uyarılmasına ve görevleri kapsamında denetim ve kısıtlamalara uyulmasının sağlanması konularında azami hassasiyeti göstermelerine,

2-Kurulumuzun 2020/2 ve 2020/4 sayılı Kararlarıyla salgından korunmak ve salgının yayılımını engellemek amacıyla vatandaşlarımızın çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığı bulaştırma riski bulunduğu değerlendirilen taziye evleri, asker uğurlamaları vb. faaliyetlerin durdurulmasına rağmen, zaman zaman bu kısıtlamaların ihlal edildiği anlaşıldığından, bu kapsamda alınan tedbirlerin gözden geçirilerek gerekiyorsa ilgili kurumlarca önleyici ek tedbirlerin alınmasına,

3- İlimizde 15 gün süreyle 2911 sayılı Kanun kapsamında insanların toplu olarak bir araya gelmelerine neden olabilecek her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü vb. faaliyetlerin düzenlenmesinin kısıtlanmasına,

Alınan bu kararlara aykırı hareket edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

Memurlar.Net
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