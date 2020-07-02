Emniyet ve Jandarma'da yeni bir şube müdürlüğü kuruldu
|02 Temmuz 2020 13:21
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başladığını belirterek, "Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu." ifadesini kullandı.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Polisi ile Jandarma Genel Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timinin logoları ile ekiplerin kullanacağı araçların görüntüsüne yer veren Soylu, şunları kaydetti:
"Emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başlıyor... Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu. Araçlar hazır, yakında çalışmalar başlıyor."
Bakan Soylu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:
Emniyet ve Jandarma'da yeni bir dönem başlıyor...Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe Temizlik🧼 (@suleymansoylu) July 2, 2020
Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu 🐴🐶🐈
Araçlar hazır 👍
Yakında çalışmalar başlıyor... pic.twitter.com/yCenLBLuxQ
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