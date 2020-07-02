Emniyet ve Jandarma'da yeni bir şube müdürlüğü kuruldu

TOÇ BİR-SEN'DEN SEKTÖRE IŞIK TUTACAK BİR KİTAP DAHA Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) kendi alanlarında başucu kitapları olan akademik yayınlarına bir yenisini daha ekleyerek, üyelerine ve sektöre katkı sunmaya devam ediyor.