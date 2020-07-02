1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu şehir salgında her gün yeni pik noktası yaşıyor

Diyarbakır'da son iki haftada korona virüs vakalarında ciddi artış yaşandı. Günde yüzün üzerinde yeni vakanın belirlendiği kentte esnaf, maskesiz dolaşan vatandaşlara tepki göstererek, maske takmadan dışarıda dolaşanları cinayet işlemiş gibi gördüklerini söyledi
 02 Temmuz 2020 13:32
Yazdır
Bu şehir salgında her gün yeni pik noktası yaşıyor

Diyarbakır'da son iki haftada korona virüs vakalarında ciddi artış yaşandı. Günde yüzün üzerinde yeni vakanın belirlendiği kentte esnaf, maskesiz dolaşan vatandaşlara tepki göstererek, maske takmadan dışarıda dolaşanları cinayet işlemiş gibi gördüklerini söyledi.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Diyarbakır'da son iki hafta içerisinde korona virüs vaka sayılarda yaşanan artış Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gündeminde olduğu gibi kentte bulunan esnaflarında gündeminde. Kentin özellikle Sur ilçesinde vatandaşların maske takmadan dolaştığı görüldü. Maskesiz dolaşanlara 900 lira cezanın kesildiği kent, salgında her gün yeni bir pik noktasını yaşıyor.

"Maske takmayanlar cinayet işlemiş gibi görüyorum"

Maskesiz sokağa çıkan kişilere tepki gösteren esnaf İbrahim Yalaz, vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı. Yalaz, "Lütfen maskelerinizi takın, Zaten korona virüs vaka sayılarından artış olduğunu Sağlık Bakanımız bizzat söyledi. Ben bir esnaf olarak maske takmayan kardeşlerimizi sanki cinayet işlemiş gibi görüyorum" dedi.

Maskesiz dolaşan ve sosyal mesafe kurullarına uymayan vatandaşlara çağrıda bulunan Sur esnafı Adil Aydın da "Siz kendi hayatınızdan ve kendi canınızdan vazgeçiyorsunuz ama lütfen başka insanların canına kast etmeyin. Tüm Diyarbakır halkına çağrım lütfen maskelerinizi takınız. Maske takmak insanların hak ve hukukuna girmeyiniz anlamına geliyor. İnsanlara bulaştırmayın bu hastalığı. Bazı kişilerde hastalığın yok olduğunu iddia ediyorlar. Ama inanınız şuanda hastanelerimizde yoğunluk bulunmaktadır. Vaka sayıları Diyarbakır'da da fazladır. Bunun tek nedeni maskesiz dolaşmak, mesafe ve temizlik kurallarına uymamaktan kaynaklanmaktadır. Herkese çağrım lütfen sosyal mesafe kurlarına uyunuz, temizliğine dikkat ediniz, maskesiz dolaşmayınız ve insanların hak ve hukukuna girmeyiniz" diye konuştu.

Diyarbakır'da son günlerde yüzün üzerinde yeni vakanın belirlendiği kent, her yeni yeni pik noktasına ulaşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış yaşandığını bildirdi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yürüyemediği gerekçesiyle otomobilden inmeyen dilenciyi polis 'yürüttü'
02 Temmuz 2020 15:17		 Ne vaka artışı, ne de sıcak hava vatandaşları evde tutabildi
02 Temmuz 2020 15:12
Vali uyardı: Vakalarda önemli oranda artış var
02 Temmuz 2020 14:34		 Güvercin bir anda alev topuna döndü, çiftçiler felaketi yaşadı
02 Temmuz 2020 14:18
Bozkırın ortasındaki Balıklı Göl güzelliğiyle büyülüyor
01 Temmuz 2020 23:21		 Anamur Kaymakamı: Anamur Türkiye'nin en güvenli ilçesi
01 Temmuz 2020 22:20
Kuş cenneti Küçükçekmece balık cehennemine döndü
01 Temmuz 2020 22:03		 Ankara'da halk ekmek 1 TL oldu
01 Temmuz 2020 18:40
Temmuz ayında Süphan Dağı'na kar yağdı
01 Temmuz 2020 18:07		 Genel sekreterin korona testi pozitif çıktı
01 Temmuz 2020 17:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:30 - Albayrak ailesine hakaret soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı15:29 - FETÖ sanığı eski öğretmenin cezasına etkin pişmanlık indirimi15:27 - Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu 2023'te hizmete girecek15:27 - Hırsızdan bıkan esnaf: Her gün harçlık ve yemek vereceğim, yeter ki uzak dursun15:25 - Meteoroloji uyardı... Sıcak hava dalgası geliyor15:21 - 'Araba çarptı' diye acil servise getirildi, doktora saldırdı
15:20 - AYM internetten erişime sunduğu kararların kapsamını genişletti15:17 - Yürüyemediği gerekçesiyle otomobilden inmeyen dilenciyi polis 'yürüttü'15:12 - Ne vaka artışı, ne de sıcak hava vatandaşları evde tutabildi15:05 - 'Yılın ilk 6 ayında kadın cinayetleri yüzde 34 azaldı'15:02 - Ceza yiyen kadını savundu, o da 900 TL ceza yedi14:58 - Merkez Bankası rezervleri azaldı
14:56 - FETÖ sanığı astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası14:49 - Altı ilimizin bazı bölgelerinde karantina uygulaması başlatıldı14:44 - MB: İş ilanları arttı, istihdam imkanları iyileşti14:35 - Toç Bir-Sen'den sektöre ışık tutacak bir kitap daha14:34 - Vali uyardı: Vakalarda önemli oranda artış var
14:31 - E-YDS 2020/8 İngilizce sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay Ayasofya kararını verdi... Karar 15 gün içinde açıklanacak
Alacak/verecek işlerini banka üzerinden yapanlar dikkat!
Vücudundan şişe çıkan genç: Yanlışlıkla oldu
Güvenlik araçları benzine geçiyor
'KKKA'dan ölüm oranı virüse göre çok daha yüksek'
Başkent'te vaka sayısı artınca, Valilik yeni tedbir kararı aldı
Detaylar belli oldu: Sosyal medya düzenlemesinde neler var?
Belediyelerde, müdür ve şef unvanlarına GYS ile atanma şartları değişti
Ankara metrosunda maske kavgası
İşe gelmeyen memuru bildirdi, mobbinge uğradı. işte KGEK kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
05.07.2020 galatasaray vs trabzonspor maçı 2
özgür özel 1
dislike atan dislike'lanır 2
kaçak düğünler 1
b12 vitamini eksikliği 2
Halk TV ve TELE 1'e 5 gün yayın durdurma cezası verilmesi 2
ilkokullarda branş derslerine ayrı öğretmen girmesi 1
30.06.2020 istanbul şehir üniversitesi'nin kapatılması 1
mert hakan yandaş 3
kramp 1
SON İLANLAR
DSİ 73 İşçi Alacak
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Karayolları 18. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Ege Üniversitesi sözleşmeli 309 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Bursa Yeşaş Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Zara SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Muğla Menteşe Belediyesi 57 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam