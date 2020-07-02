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AK Parti İlçe Başkanlığına saldırıda 6 kişi tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen molotofkokteylli saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
 02 Temmuz 2020 13:44
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AK Parti İlçe Başkanlığına saldırıda 6 kişi tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen molotofkokteylli saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca AK Parti İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen molotofkokteylli saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan A.T. (16), Y.Ö. (18), B.S. (17), M.Ç. (16), M.S. (16) ve İ.A. (19), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 6 zanlı tutuklandı.

- Olay

AK Parti İlçe Başkanlığı binasına 28 Haziran'da molotofkokteyli saldırının ardından polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalanmıştı. Şüphelilerce kullanılan metruk binada yapılan aramada, 8 molotofkokteyli ele geçirilmişti.
Anadolu Ajansı
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