1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ateş Kara: 14 gün evde kal diyoruz, geçmiş olsuna gidiyorlar

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Bizim geleneklerimiz çok güzel; ama kişi coronavirüs tanısı almış, 'evde 14 gün izole kalacaksın' diyorsunuz. Bunu duyan 'geçmiş olsun' ziyaretine geliyor. Böyle çok yeni vakalar çıkıyor. Gelenek, görenek ve alışkanlıklarımızla ilişkili vakalarımız bir miktar fazla" dedi.
 02 Temmuz 2020 13:58
Yazdır
Ateş Kara: 14 gün evde kal diyoruz, geçmiş olsuna gidiyorlar

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Bizim geleneklerimiz çok güzel; ama kişi koronavirüs tanısı almış, 'evde 14 gün izole kalacaksın' diyorsunuz. Bunu duyan 'geçmiş olsun' ziyaretine geliyor. Böyle çok yeni vakalar çıkıyor. Gelenek, görenek ve alışkanlıklarımızla ilişkili vakalarımız bir miktar fazla" dedi.

Prof. Dr. Ateş Kara, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) koronavirüs salgınında dünyanın henüz en kötü durumla karşılaşmadığı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Prof. Dr. Ateş Kara, DSÖ'nün tüm ülkelerin verilerine göre değerlendirme yaptığını belirterek, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Türkiye gibi ülkelerin sağlık altyapısının iyi olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Kara, her ne kadar Amerika'nın sağlık sistemi iyi olsa dahi kontrol ve uyum nedeniyle son günlerde hep vaka sayılarında artış olduğunu kaydetti. Kara, "Bu bakımdan oradaki gidişat, önlem alınmaması tehdidi gösteriyor.

Güney Amerika'ya baktığınızda Brezilya da hiç önlem alınmıyor. Hindistan nüfus yoğunluğu çok yüksek, sağlık altyapısı çok çok kötü değil; ama bu artan talebe cevap verme sıkıntıları olabilecek.

Komşularına baktığımızda sağlık altyapıları sıkıntılı olabilecek ülkeler var ve bu ülkeler nüfus yoğunluğu çok yüksek olan ülkeler. Virüsün bulaşmasında bazı çevre koşulları çok etkili; ama bu virüs sonuç olarak insandan insana bulaşıyor.

Nüfus yoğunluğu ne kadar yüksekse kalabalık ne kadar fazlaysa oralarda bulaşması daha kolay. O nedenle de DSÖ şunu söylüyor; bugün için belli bölgeler çok yüksek rakamlar ile hastalığı atlattı ama bu bölgeler daha ziyade sağlık altyapısı iyi olan ülkelerdi.

Öbür taraftan bazı ülkeler, özellikle gelişmekte olan ülkelere geçiş olursa hem çok daha yüksek ölümler olabilir, hem de insanların çok zor duruma düşmesi söz konusu olabilir" diye konuştu.

'KORONAVİRÜS FIRSAT VERİNCE KAFASINI KALDIRIYOR'

Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını da değerlendiren Prof. Dr. Kara, insanların belli bir süre kurallara uyduktan sonra akıl ve uyum olarak yorulabildiklerini belirterek, şunları söyledi:"Biz sanki yeni normallere geçerken 'virüs gitti, her şey bitti' diye düşündük. Halen de böyle düşünülebiliyor. Virüse fırsat verdiğimizde o virüs kafasını kaldırabiliyor.

Biz mutlak ve mutlak mesafeyi, aramızdaki bariyeri sağlamalıyız. 'Virüs gitti' diye düşünmemeliyiz, çok kolaylıkla yayılabiliyor. Bizim geleneklerimiz çok güzel; ama bir örnek kişi koronavirüs tanısı almış, hastanede yatmasını gerektirecek bir durumu yok, 'evde 14 gün izole kalacaksın' diyorsunuz, bunu duyan 'geçmiş olsun' ziyaretine geliyor.

Böyle çok yeni vakalar çıkıyor, acıyı paylaşmak lazım; ama bu paylaşım sırasında dikkatli olmak lazım. Bizim bu dönemde bunlara dikkat etmemiz lazım. Bizim gelenek, görenek ve alışkanlıklarımızla ilişkili vakalarımız bir miktar fazla; bu iyi mi?

Aslında kötü. Bir de iyi noktası var; biz buralarda önlem alırsak hızla rakamlar aşağı inebilir. Mesafeye, maskeye, el hijyenine çok dikkat etmek lazım."

'HAYALET TAŞIYICILARDAN KORKUYORUZ'

Prof. Dr. Kara, koronavirüs semptomlarını göstermeyen hayalet taşıyıcıların tehlikesine de değinerek, şunları kaydetti:

"Dünyada çok farklı veriler, bilgiler var. Bilim dünyası bu konuda halen net değere ulaşamadı. Biz salgının sonunda dönüp bakacağız, kişilere soracağız, 'hastalık geçirdin mi' diye. 'Evet' veya 'hayır' diyecek.

Biz onun kan değerlerine bakacağız, vücut sisteminin cevap verip vermediğine bakacağız. Cevap veren yüz kişide hastalık geçirdiğini söyleyen 40 kişi ise diyeceğiz ki '60 kişi bu hastalığı hayalet olarak veya bulguları çok hafif geçiriyor'.

Bu bilgiyi kesin almamız için bu salgının biraz daha ilerleyip, sonlanmaya yakın olması gerekiyor. Bugünkü verilerle baktığımızda 'yüzde 10' diyen var, 'yüzde 30' diyen var, yüzde 60'a kadar çıkaran var. Genel değerlendirme sanki bu değer yüzde 20 ile 30 arasında.

Tüm vakaların sanki yüzde 30'u semptomu olmadan bu virüsü alıyorlar, virüsü taşıyorlar ve atıyorlar. Ama kendi vücutlarından virüs temizlenirken sağa-sola bulaştırıyorlar mı; bizim için sıkıntı o. O nedenle bu kişilerden korkuyoruz.

Rakam ne olursa olsun belki bu rakam yüzde 30. Biz her gün 1000 vaka görüyorsak en az 420 civarında da bizim hayalet taşıyıcımız olması lazım sokakta. Böyle bir durumda dışarıda karşındaki kişi hayaletlerden biri olabilir. O zaman karşımızdaki kim olursa olsun mesafeye dikkat edelim, o kişinin bu şekilde virüsü taşıyacağını düşünerek maske takalım. Lütfen hepimiz mesafe, maske ve el hijyeninde dikkatli olalım."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Polisin, sokak köpeğine su vermesi beğeni topladı
01 Temmuz 2020 22:23		 Sağlık çalışanları, virüse yenik düşen meslektaşları için türkü seslendirdi
01 Temmuz 2020 14:43
Kovalamacada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu
01 Temmuz 2020 13:33		 Bilim Kurulu Üyesi'nden, Mehmet Öz'ün 'ilaç bulundu' açıklamasına tepki
30 Haziran 2020 18:49
Profesörün yılan sevgisi görenleri şaşırtıyor
30 Haziran 2020 11:53		 Hakim ve savcı adayları uygulamalı eğitimlerle mesleğe hazırlanıyor
30 Haziran 2020 11:08
DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı istifa etti
30 Haziran 2020 08:18		 Deprem uzmanından çarpıcı tsunami iddiası
29 Haziran 2020 14:22
Bilim Kurulu Üyesi: Türkiye'de bağışıklık kazanma durumu binde 8
29 Haziran 2020 14:04		 Tıbbiye'de yeni gelenek: Stetoskop kardeşliği
29 Haziran 2020 08:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:30 - Albayrak ailesine hakaret soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı15:29 - FETÖ sanığı eski öğretmenin cezasına etkin pişmanlık indirimi15:27 - Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu 2023'te hizmete girecek15:27 - Hırsızdan bıkan esnaf: Her gün harçlık ve yemek vereceğim, yeter ki uzak dursun15:25 - Meteoroloji uyardı... Sıcak hava dalgası geliyor15:21 - 'Araba çarptı' diye acil servise getirildi, doktora saldırdı
15:20 - AYM internetten erişime sunduğu kararların kapsamını genişletti15:17 - Yürüyemediği gerekçesiyle otomobilden inmeyen dilenciyi polis 'yürüttü'15:12 - Ne vaka artışı, ne de sıcak hava vatandaşları evde tutabildi15:05 - 'Yılın ilk 6 ayında kadın cinayetleri yüzde 34 azaldı'15:02 - Ceza yiyen kadını savundu, o da 900 TL ceza yedi14:58 - Merkez Bankası rezervleri azaldı
14:56 - FETÖ sanığı astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası14:49 - Altı ilimizin bazı bölgelerinde karantina uygulaması başlatıldı14:44 - MB: İş ilanları arttı, istihdam imkanları iyileşti14:35 - Toç Bir-Sen'den sektöre ışık tutacak bir kitap daha14:34 - Vali uyardı: Vakalarda önemli oranda artış var
14:31 - E-YDS 2020/8 İngilizce sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay Ayasofya kararını verdi... Karar 15 gün içinde açıklanacak
Alacak/verecek işlerini banka üzerinden yapanlar dikkat!
Vücudundan şişe çıkan genç: Yanlışlıkla oldu
Güvenlik araçları benzine geçiyor
'KKKA'dan ölüm oranı virüse göre çok daha yüksek'
Başkent'te vaka sayısı artınca, Valilik yeni tedbir kararı aldı
Detaylar belli oldu: Sosyal medya düzenlemesinde neler var?
Belediyelerde, müdür ve şef unvanlarına GYS ile atanma şartları değişti
Ankara metrosunda maske kavgası
İşe gelmeyen memuru bildirdi, mobbinge uğradı. işte KGEK kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dislike atan dislike'lanır 2
mert hakan yandaş 3
Berat Albayrak 1
Halk TV ve TELE 1'e 5 gün yayın durdurma cezası verilmesi 2
ayasofya camisi 1
ahmet ağaoğlu'na verilen komik ceza 2
bayram ikramiyesi artsın talebi 1
türkiye işçi partisi 1
01.07.2020 sarma sigara ve tütünün yasaklanması 4
yangın var 1
SON İLANLAR
DSİ 73 İşçi Alacak
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Karayolları 18. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Ege Üniversitesi sözleşmeli 309 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Bursa Yeşaş Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Zara SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Muğla Menteşe Belediyesi 57 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam