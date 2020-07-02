Albayrak ailesine hakaret soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ile ailesini hedef alan hakaret içerikli sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan bir kişi tutuklandı
|02 Temmuz 2020 15:30
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