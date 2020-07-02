FETÖ sanığı astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
|02 Temmuz 2020 14:56
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Kayseri'de FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldığı iddiasıyla yargılanan astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, daha önce açığa alınan sanık astsubay H.G, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.
Terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı, "öğretmen" pozisyonundaki örgüt mensubu ile irtibatlı olduğu ve hakkındaki tanık beyanları iddialarıyla yargılanan sanık H.G, suçlamaları reddetti.
Duruşmada 2 tanığın dinlenmesinin ardından mütalaasını açıklayan savcı, sanık H.G'nin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tahliyesini istedi.
Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık H.G, masum olduğunu ve 7 aydır tutuklu bulunduğunu savunarak tahliye ve beraatini talep etti.
Sanık avukatları da örgütün müvekillerini mesleği nedeniyle kazanmaya çalıştığını, bunun için bazı girişimlerde bulunduğunu, bu durumun tanık beyanlarından da anlaşıldığını öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanık H.G'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.
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