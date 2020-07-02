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Merkez Bankası rezervleri azaldı

>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 355 milyon dolar azalarak 90 milyar 238 milyon dolara geriledi
 02 Temmuz 2020 14:58
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Merkez Bankası rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 355 milyon dolar azalarak 90 milyar 238 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 26 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 805 milyon dolar azalışla 51 milyar 417 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 19 Haziran'da 53 milyar 222 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 450 milyon dolar artışla 38 milyar 371 milyon dolardan 38 milyar 821 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 355 milyon dolar azalışla 91 milyar 593 milyon dolardan 90 milyar 238 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.12.201819.95071.98091.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.201920.83475.40896.242
26.04.201920.43273.28493.716
31.05.201920.51775.03895.555
28.06.201922.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
29.08.201925.70975.796101.505
27.09.201926.05175.655101.706
25.10.201926.48178.504104.985
29.11.201926.47578.274104.749
27.12.201925.07981.240106.319
31.01.202027.52074.856102.376
28.02.202030.41177.414107.825
27.03.202031.32564.08195.406
30.04.202034.78651.45786.243
08.05.202034.68451.14985.833
15.05.202035.53548.89484.429
22.05.202036.81255.59592.407
29.05.202036.66754.36091.027
05.06.202036.61055.61092.220
12.06.202037.57955.48393.062
19.06.202038.37153.22291.593
26.06.2020 38.821 51.417 90.238
Anadolu Ajansı
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