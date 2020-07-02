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'Yılın ilk 6 ayında kadın cinayetleri yüzde 34 azaldı'

İçişleri Bakanlığı, yılın ilk 6 ayında kadın cinayetlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 oranında azaldığını bildirdi.
 02 Temmuz 2020 15:05
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'Yılın ilk 6 ayında kadın cinayetleri yüzde 34 azaldı'

İçişleri Bakanlığı, yılın ilk 6 ayında kadın cinayetlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 oranında azaldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının engellenmesine yönelik alınan tedbirlerin, yapılan bilgilendirme faaliyetlerinin ve yürütülen eğitimlerin etkisini göstermeye başladığı belirtildi.

Bu yılın ilk 6 aylık döneminde, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında meydana gelen olaylar incelendiğinde, kadın cinayetlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 oranında düştüğü, 115 kadının hayatını kaybettiği, geçen yılın aynı döneminde 173 kadının yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.

Bu yılın haziran ayı ile geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında ise kadın cinayetlerinde yüzde 18 azalmanın görüldüğü aktarıldı.

Aile içi ve kadına yönelik şiddetin son bulmasına yönelik çalışmaların ve alınan tedbirlerin artarak devam ettiği ve tamamen son bulmasının hedeflendiği vurgulandı.

- Kolluk tarafından alınan önleyici tedbir kararında artış oldu

Şiddet mağduru kadınların daha etkin korunması için Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a istinaden kolluk tarafından, gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında şiddet uygulayanlara yönelik önleyici tedbir kararının verilebildiği belirtildi.

Bu kapsamda, 2019'un ilk 6 aylık döneminde kolluk tarafından şiddet uygulayanlara yönelik 201 bin 921 önleyici tedbir kararının alındığı, bu yıl bu kararın yüzde 66 artış ile 320 bin 322 olduğu kaydedildi.

Şiddet mağdurlarına yönelik geçen yılın ilk 6 ayında 24 bin 489 koruyucu tedbir kararı verilirken, bu yılın aynı döneminde yüzde 49'luk artışla 40 bin 966 koruyucu tedbir kararının verildiği aktarıldı.

- 111 bin 62 kolluk personeline eğitim verildi

Açıklamada, 1 Kasım 2019-1 Haziran 2020 tarihleri arasında polis merkez amirliklerinde ve jandarma karakollarında görev yapan 111 bin 62 kolluk personeline, "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" konusunda eğitim verildiği, pandemi döneminde bu eğitimlerin uzaktan eğitim şeklinde sürdüğü ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında yürütülen tüm iş ve işlemlerin il/ilçe düzeyinde tek elden takibinin yapılması amacıyla il düzeyinde kuruluşu bulunan "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği"nin ilçe düzeyine de yaygınlaştırıldığı, bu kapsamda büro amirliği sayısının 81'den 1005'e çıkarıldığı bilgisi verildi.

- 463 bin 688 kişi KADES uygulamasını indirdi

2018'de hizmete giren Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını bugüne kadar 463 bin 688 kişinin indirdiği, 33 bin 97 kadının acil durumlarda uygulamayı kullanarak ihbarda bulunduğu da bildirildi.
Anadolu Ajansı
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