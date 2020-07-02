Yürüyemediği gerekçesiyle otomobilden inmeyen dilenciyi polis 'yürüttü'

HATAY'ın İskenderun ilçesinde polisin otomobilden inmesini istediği, bedensel engelli numarası yapan dilenci, yürüyemediğini gerekçe göstererek saatlerce direndi. Kendisini daha önce sahilde yürüyerek dilenirken gördüğünü söyleyen emniyet amiri tarafından ikna edilerek araçtan inen dilenci, yürümeye başlayınca, kendisini görüntüleyen gazetecilere tehditler savurdu.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde yaptıkları uygulama sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurarak arama yapmak istedi. İki kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü polisin ikazıyla araçtan inerken, yanında oturan ve ismi açıklanmayan kişi engelli olduğu için araçtan inemeyeceğini söyledi. Ekipler tarafından dilenci olduğu bilinen vatandaş, polisin ısrarına rağmen uzun süre direnerek otomobilden inmedi. Engelli olduğu konusunda ısrar eden dilenci, otomobildeki tekerlekli sandalyeyi de gösterdi ancak polis ikna olmadı.

'SAHİLDE GÖRÜYORDUM' DEYİNCE YÜDÜRÜ

Dakikalar süren tartışmanın ardından bir polis memuru dilenciyi otomobilden indirdi. Hala engelli numarası yapan dilenciye emniyet amiri, "Seni sahilde görüyordum hep, sahilde yürüdüğün gibi yürü" dedi. Emniyet amiri, dilenciyle bir süre yürüyerek sohbet etmek istedi. Daha sonra dilenci ikna olarak ayağa kalkıp yürümeye başladı.

Yürüme krizinin aşılmasının ardından otomobilde yapılan aramada koltuk değnekleri, tekerlekli sandalye ve dilenerek toplandığı düşünülen paralar bulundu. Bunun üzerine yasal işlemler başlatıldığı öğrenildi.

Dilenci bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere tehditler savurdu.