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AYM internetten erişime sunduğu kararların kapsamını genişletti

Yüksek Mahkeme, yasama dokunulmazlığına, milletvekilliğinin düşmesine, siyasi parti mali denetimlerine, siyasi parti kapatma istemlerine yönelik verdiği kararları internet sitesi üzerinden erişime açtı
 02 Temmuz 2020 15:20
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AYM internetten erişime sunduğu kararların kapsamını genişletti

Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan, norm denetim, siyasi parti mali denetimleri, siyasi parti kapatma kararlarını da internetten erişime sundu.

Yüksek Mahkeme, kararlara ve gerekçelere daha kolay ulaşım sağlanması için çalışma yaptı.

İnternet sitesindeki "Kararlar Bilgi Bankası" bölümünden daha önce bireysel başvuru kararlarını yayımlayan Anayasa Mahkemesi, diğer konularda verilerin kararları da internet üzerinden erişime açtı.

Anayasa Mahkemesinin internet sitesindeki "Kararlar Bilgi Bankası" bölümüne "Yüce Divan", "Siyasi Parti Kapatma, İhtar, Mali Denetim ve Değişik İşler" ile "Yasama Dokunulmazlığı ve Milletvekilliğinin Düşmesi" başlıkları eklendi.

Böylece, Yüksek Mahkeme, Yüce Divan sıfatıyla verdiği kararların yanı sıra siyasi partilerin mali denetimlerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına, milletvekilliğinin düşmesine ilişkin kararlarını da internetten paylaştı. Norm denetim kararları da erişime sunulanlar arasında yer aldı.

Yüksek Mahkeme, daha önce vatandaşların Türkiye'deki yargılamanın "son noktası" olarak gördükleri bireysel başvuru hakkına ilişkin tüm kararların gerekçelerine daha kolay ulaşılabilmesi için "Kararlar Bilgi Bankası" bölümünü yenilemişti.

Yenilenen uygulamayla Anayasa Mahkemesine yapılan ve karara bağlanan tüm bireysel başvuruların sonuçlarına daha kolay erişilmesi, sistemli şekilde tasnif edilen verilerin daha şeffaf hale getirilmesi amaçlanmıştı.

Tasarımı değiştirilen "Bireysel Başvuru" alanında yeni filtreleme alanları oluşturulmuş, bu filtreleme alanlarında kararlara daha hızlı ve kolay ulaşım amacıyla "karar kimlik bilgileri" ve "inceleme sonuçları" gibi ayrıntılar eklenmişti. Uygulamaya ayrıca kullanıcıların sistemi nasıl kullanabileceklerini anlatan "yardım" butonu da dahil edilmişti.
Anadolu Ajansı
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