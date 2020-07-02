1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu 2023'te hizmete girecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: (Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu) Hedefimiz 2023'ün mayıs ayında burayı tamamen hizmete açmak. 11 istasyonluk, 15,5 kilometrelik kısmın D-100'ün kuzeyindeki kesimini ilk önce tamamlayıp 2022 yılı içerisinde 8 istasyonu faaliyete almayı hedefliyoruz. 2023 mayısına kadar da TCDD Gar İstasyonu ile sahil arasındaki 4 istasyonluk kesimi faaliyete alma hedefimiz var
 02 Temmuz 2020 15:27
Yazdır
Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu 2023'te hizmete girecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'na ilişkin, "Hedefimiz 2023'ün mayıs ayında burayı tamamen hizmete açmak. 11 istasyonluk, 15,5 kilometrelik kısmın D-100'ün kuzeyindeki kesimini ilk önce tamamlayıp 2022 yılı içerisinde 8 istasyonu faaliyete almayı hedefliyoruz. 2023 mayısına kadar da TCDD Gar İstasyonu ile sahil arasındaki 4 istasyonluk kesimi faaliyete alma hedefimiz var." dedi.

Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu şantiyesinde incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarıyla şehirleri birbirine bağlarken, şehir içi metrolarla da hızlı trenlerin buralarla olan entegrasyonlarını sağladıklarını söyledi.

Metronun 15,5 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Karaismailoğlu, projenin 11 istasyonunun bulunduğunu kaydetti.

Karaismailoğlu şöyle konuştu:

"Çalışmalar başladı, kamulaştırma işlemleri tamamlanmak üzere. Önümüzdeki günlerde çok daha hızlı bir şekilde devam edecek. Hedefimiz 2023'ün mayıs ayında burayı tamamen hizmete açmak. 11 istasyonluk, 15,5 kilometrelik kısmın D-100'ün kuzeyindeki kesimini ilk önce tamamlayıp 2022 yılı içerisinde 8 istasyonu faaliyete almayı hedefliyoruz. 2023 mayısına kadar da TCDD Gar İstasyonu ile sahil arasındaki 4 istasyonluk kesimi faaliyete alma hedefimiz var. Programlarımız o şekilde."

- "Metro araçları da yerli ve milli olacak"

Bakan Karaismailoğlu, bu hattın sanayi bölgelerini şehirle bağlayacağını ifade ederek, ülkenin dört bir yanını demir yollarıyla donatmayı sürdüreceklerini söyledi.

Hat için planlanan araçların yerli üretim olacağını aktaran Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"Buranın raylı sistem metro araçlarının ihalesi de bu ayın 22'sinde yapılacak. İnşallah tamamı yerli üretim olacak metro araçları bu hatta çalışacaklar. Onunla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor, ihalesini yapıp imalatları tamamladıktan sonra, bu hatla birlikte metro araçları da yerli ve milli olacak. Yerli ve milli metro araçlarıyla seyahat etme imkanı olacak.

Ülkemizin her bir noktasında yaşama değmeye, yaşamın kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın hizmetinde en güzel işleri yapmaya çalışıyoruz. Pandemi sürecinde bile çalışmalarımız hiçbir şekilde aksamadı. Tedbirlerimizi aldık, şantiyelerimizi yeniledik, çalışmalarımızda işçisinden mühendisine kadar bütün arkadaşlarımız büyük bir özveriyle bu salgın sürecini atlattılar."

Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu şantiyesini gezerek görevlilerden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu'na, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da eşlik etti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hırsızdan bıkan esnaf: Her gün harçlık ve yemek vereceğim, yeter ki uzak dursun
02 Temmuz 2020 15:27		 Meteoroloji uyardı... Sıcak hava dalgası geliyor
02 Temmuz 2020 15:25
Ceza yiyen kadını savundu, o da 900 TL ceza yedi
02 Temmuz 2020 15:02		 Ayasofya'ya yerli ve yabancı medya ilgisi
02 Temmuz 2020 14:01
'KKKA'dan ölüm oranı virüse göre çok daha yüksek'
02 Temmuz 2020 13:05		 Kovid-19'u yenen sağlık çalışanları immün plazma bağışlarıyla şifa oluyor
02 Temmuz 2020 11:51
Yılanların deprem habercisi olduğu kanısı doğru değil
02 Temmuz 2020 11:48		 Sivas Valisi: O dönem yüreğimiz yandı, acı hissettik
02 Temmuz 2020 11:08
'Rakamlar böyle giderse yeni tedbirler gelebilir'
02 Temmuz 2020 09:54		 'Virüs tedavisinde kullanılan iki ilaçtan biri Türkiye'de üretiliyor'
02 Temmuz 2020 09:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:35 - İngiliz basını: İngiltere Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırıyor15:30 - Albayrak ailesine hakaret soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı15:29 - FETÖ sanığı eski öğretmenin cezasına etkin pişmanlık indirimi15:27 - Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu 2023'te hizmete girecek15:27 - Hırsızdan bıkan esnaf: Her gün harçlık ve yemek vereceğim, yeter ki uzak dursun15:25 - Meteoroloji uyardı... Sıcak hava dalgası geliyor
15:21 - 'Araba çarptı' diye acil servise getirildi, doktora saldırdı15:20 - AYM internetten erişime sunduğu kararların kapsamını genişletti15:17 - Yürüyemediği gerekçesiyle otomobilden inmeyen dilenciyi polis 'yürüttü'15:12 - Ne vaka artışı, ne de sıcak hava vatandaşları evde tutabildi15:05 - 'Yılın ilk 6 ayında kadın cinayetleri yüzde 34 azaldı'15:02 - Ceza yiyen kadını savundu, o da 900 TL ceza yedi
14:58 - Merkez Bankası rezervleri azaldı14:56 - FETÖ sanığı astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası14:49 - Altı ilimizin bazı bölgelerinde karantina uygulaması başlatıldı14:44 - MB: İş ilanları arttı, istihdam imkanları iyileşti14:35 - Toç Bir-Sen'den sektöre ışık tutacak bir kitap daha
14:34 - Vali uyardı: Vakalarda önemli oranda artış var
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay Ayasofya kararını verdi... Karar 15 gün içinde açıklanacak
Alacak/verecek işlerini banka üzerinden yapanlar dikkat!
Vücudundan şişe çıkan genç: Yanlışlıkla oldu
Güvenlik araçları benzine geçiyor
'KKKA'dan ölüm oranı virüse göre çok daha yüksek'
Başkent'te vaka sayısı artınca, Valilik yeni tedbir kararı aldı
Detaylar belli oldu: Sosyal medya düzenlemesinde neler var?
Belediyelerde, müdür ve şef unvanlarına GYS ile atanma şartları değişti
Ankara metrosunda maske kavgası
İşe gelmeyen memuru bildirdi, mobbinge uğradı. işte KGEK kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum 2
01.07.2020 sarma sigara ve tütünün yasaklanması 4
Berat Albayrak 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
dislike atan dislike'lanır 2
rüzgar 1
minimum 7.3 lük deprem geliyor,şakası yok 1
b12 vitamini eksikliği 2
ahmet ağaoğlu'na verilen komik ceza 2
bayram ikramiyesi artsın talebi 1
SON İLANLAR
DSİ 73 İşçi Alacak
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Karayolları 18. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Ege Üniversitesi sözleşmeli 309 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Bursa Yeşaş Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Zara SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Muğla Menteşe Belediyesi 57 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam