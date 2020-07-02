Hırsızdan bıkan esnaf: Her gün harçlık ve yemek vereceğim, yeter ki uzak dursun
|02 Temmuz 2020 15:27
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Esnaf olarak Eşref B.'den bıktıklarını ifade eden Suat Altuntaş, "Her gün 10 lira harçlık vereceğim ve günde iki öğün karnını doyuracağım. Yeter ki bizden uzak dursun" dedi.
Olay, sabah saatlerinde Gazipaşa Caddesi Belediye Merkez Çarşısı'nda bulunan lokantada meydana geldi. Kapıyı zorlayarak içeri giren Eşref B., kasada bulunan 100 TL'yi aldıktan sonra ciğerlerin bulunduğu dolabın içindeki bir tepsi Arnavut ciğerini alarak kaçtı.
İş yerine gelen Suat Altuntaş kapının zorladığını fark ederek güvenlik kameralarını inceledi. Görüntüleri izleyen Suat Altuntaş, hırsızın Eşref B. olduğunu tespit etti.
Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, Eşref B.'nin rahat tavırlarla kasadaki para ile ciğeri aldığı görüldü.'YETER Kİ BİZDEN UZAK DURSUN'Eşref B.'nin akli dengesinin bozuk olduğunu çevredeki bütün esnafın bildiğini söyleyen Suat Altuntaş, şikayetçi olmadığını söyledi. Artık hırsızlık olaylarından bıktıklarını anlatan Suat Altuntaş, "Her gün 10 lira harçlık vereceğim ve günde iki öğün karnını doyuracağım. Yeter ki bizden uzak dursun" dedi. Polis, Altuntaş şikayetçi olmaması nedeniyle olayla ilgili işlem yapmadı.
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