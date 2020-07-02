1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk: Tasarım Beceri Atölyeleri meslek hayalim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Tasarım Beceri Atölyeleri benim meslek hayatımın hayalidir. Mümkün olduğu kadar okullardaki uygun alanları atölyelere dönüştüreceğiz
 02 Temmuz 2020 15:44
Yazdır
Bakan Selçuk: Tasarım Beceri Atölyeleri meslek hayalim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tasarım Beceri Atölyeleri benim meslek hayatımın hayalidir. Mümkün olduğu kadar okullardaki uygun alanları atölyelere dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında, bu hafta ilk olarak Karabük daha sonra Aksaray'daki öğretmenlerle video konferans yöntemiyle buluştu. Buluşmayı, öğretmenlerin yanı sıra aileleri de evlerinde takip etti.

Karabük'teki buluşma, Safranbolu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri tarafından, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'a ithaf edilen Mağusa Limanı şarkısının seslendirilmesiyle başladı.

Öğretmenlerin; mesleki eğitimdeki çalışmalarla ilgili soruları üzerine Bakan Selçuk, "Meslek liselerindeki üretim ve altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Otomasyon ve sürekli dönüşen bir teknoloji söz konusu. Biz bu doğrultuda sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde liselerimizde yeni bölümler açıyoruz. Mesela elektrikli otomobil, tarım, maske makinesi gibi alanlarda ihtiyacı karşılayacak iş garantili bölümüler açıyoruz ve bunların sayısını artırmak, bu potansiyeli harekete geçirmek için çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Selçuk, Türkiye'nin salgınla mücadelesinde meslek liselerinin sağladığı başarıyı G20 ülkelerinin eğitim bakanlarıyla da paylaştığını anımsattı.

Bakan Selçuk'un Aksaray'da görevli öğretmenlerle gerçekleştirdiği buluşmaya, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü olarak görev yapan ve kısa süre önce Aksaray Valisi olarak atanan Hamza Aydoğdu da katıldı.

Aydoğdu'nun tüm meslektaşları adına Bakan Selçuk'a "Hoşgeldiniz." dedi.

Bunun üzerine Selçuk, eğitimci bir valinin Aksaray'a önemli katkılar sağlayacağına duyduğunu inancı belirtti ve başarı diledi.

- "Olgunlaşan öğretmen çocuklara çok daha faydalı olur"

Öğretmenler odası sohbeti şeklinde gerçekleşen buluşmada Bakan Selçuk, aday öğretmen Hande Ozan'ın tavsiye isteği üzerine şu yanıtı verdi:

"Öğretmenlik çocuklara bir şey öğretmekten ziyade öğretmenin kemale ermesidir. Olgunlaşan öğretmen çocuklara çok daha faydalı olur. Mümkün olduğunca yeni çıkan yayınları takip etmek, alandaki akademisyen ve uzmanlarla irtibat halinde olmak sizlere katkı sağlar. Ama alan bilgisi tek kanattır ve tek kanatla uçamazsınız. Diğer kanadınızda da bir takım sanatsal, sportif beceriler konusunda derinleşmeniz lazım."

- Türkiye'de yaygınlaşan Tasarım Beceri Atölyeleri de gündemdeydi

Dilek Akça'nın daha fazla atölye oluşturulması talebi üzerine Bakan Selçuk, "Tasarım Beceri Atölyeleri benim meslek hayatımın hayalidir. Mümkün olduğu kadar okullardaki uygun alanları atölyelere dönüştüreceğiz. EBA Yaz Okulu'nda da atölyeler ile çok güzel kuşaklar var. Evin bir köşesi de atölye olabilir önemli olan çocukların duyumsayarak üretim bazlı iş yapmaları. Böylelikle çocuklarımızın neye yatkın olduklarını çok daha erken dönemde deneyimleyerek öğrenmelerini sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın süreci başından bu yana üretim yapan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekibi de öğretmenleri ve öğrencileriyle çalışmalarını sürdürürken yayına bağlandı.

Bakan Selçuk, Aksaray'daki öğretmen ve öğrenciler nezdinde ihtiyaç duyulan ürünlerin gerekli noktalara ulaştırılmasında çaba gösteren tüm meslek liselileri kutladı.

Buluşmada öğretmen Sedat Arslan, bağlamasıyla "Güvercinim Süt Beyaz" adlı türküyü seslendirdi, 3'üncü sınıf öğrencisi Leyla Gök de "Canım Öğretmenim" adlı şiirini okudu. Okul öncesi öğretmeni Raziye Kayan'ın kızı Melike, sözlerini koronavirüs salgınına göre uyarladığı "Hasretinle Yandı Gönlüm" şarkısını söyledi.

BİLSEM'de görsel sanatlar dersi veren Derya Kasal'ın bir öğrencisi de Bakan Selçuk'u resmettiği çalışmasını sundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB, EBA platformunda İngilizce yaz okulu dersleri başlattı
02 Temmuz 2020 12:05		 MEB ile Turizm Bakanlığı arasında 'sanat eğitimi' protokolü
01 Temmuz 2020 11:51
'Öğretmenler Odası' kuşağı bugün TRT EBA TV'lerde başlayacak
30 Haziran 2020 17:10		 Müdür yardımcıları 2019 EKYS puanını müdürlük için kullanabilir
30 Haziran 2020 14:21
MEB'den LGS ve YKS'ye girenlere 'danışmanlık' desteği
30 Haziran 2020 13:55		 MEB'den birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okullara çalışma kitabı
30 Haziran 2020 12:54
MEB, 39 unvan için yer değiştirme duyurusu yayımladı
29 Haziran 2020 17:35		 Bakan Selçuk, yaz okulu programında öğrencilere seslendi
29 Haziran 2020 11:42
MEB, şube müdürleri yer değiştirme sonucunu açıkladı
26 Haziran 2020 19:23		 MEB, sözleşmeli öğretmenler için yer değiştirme duyurusu yayımladı
26 Haziran 2020 17:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:58 - 'Sosyal medyada 7/24 siber devriye faaliyetleri yürütülüyor'17:48 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:43 - Kemal Batmaz'ın eşine 15 yıla kadar hapis istendi17:40 - MSÜ sınavı cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı17:32 - Asker camide telefonunu şarj ettiği için 'helallik' istedi17:29 - Yedi ilimizin bazı bölgelerinde karantina uygulaması başlatıldı
17:24 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:20 - Denizli'de virüs tedbirleri kapsamında sokak düğünleri yasaklandı17:14 - Eşi ölen kişinin testi pozitif çıktı, 139 kişi karantinaya alındı17:05 - Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber17:02 - MSÜ sınavı sonuçları açıklandı16:59 - 'Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek'
16:53 - Tutuklanan zanlı kaçmaya çalıştı, ayağından vurularak yakalandı16:50 - Belediye başkanına silahlı saldırı olayında 1 tutuklama16:40 - Sosyal mesafe yerine balık istifi!16:39 - Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda16:35 - Uzmanı yanıtladı... Yılanlar deprem habercisi mi?
16:27 - Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay Ayasofya kararını verdi... Karar 15 gün içinde açıklanacak
Alacak/verecek işlerini banka üzerinden yapanlar dikkat!
Vücudundan şişe çıkan genç: Yanlışlıkla oldu
Güvenlik araçları benzine geçiyor
Başkent'te vaka sayısı artınca, Valilik yeni tedbir kararı aldı
'KKKA'dan ölüm oranı virüse göre çok daha yüksek'
Detaylar belli oldu: Sosyal medya düzenlemesinde neler var?
Belediyelerde, müdür ve şef unvanlarına GYS ile atanma şartları değişti
Güvercin bir anda alev topuna döndü, çiftçiler felaketi yaşadı
Ankara metrosunda maske kavgası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dislike atan dislike'lanır 2
ozan güven 1
01.07.2020 sarma sigara ve tütünün yasaklanması 4
minimum 7.3 lük deprem geliyor,şakası yok 1
rüzgar 1
Halk TV ve TELE 1'e 5 gün yayın durdurma cezası verilmesi 2
ahmet ağaoğlu'na verilen komik ceza 2
05.07.2020 galatasaray vs trabzonspor maçı 2
yangın var 1
gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum 3
SON İLANLAR
DSİ 73 İşçi Alacak
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Karayolları 18. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Ege Üniversitesi sözleşmeli 309 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Bursa Yeşaş Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Zara SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Muğla Menteşe Belediyesi 57 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam