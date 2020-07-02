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Sosyal mesafe yerine balık istifi!

İstanbul Küçükçekmece'de corona virüs salgınına rağmen tıka basa dolu yolcu taşılan minibüsler kameraya yansıdı. Kapılarını kapatamayacak kadar fazla yolcu alan minibüslerden bazı yolcular dışarı sarktı.
 02 Temmuz 2020 16:40
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İstanbul Küçükçekmece'de Şirinevler-Başakşehir hattında çalışan yolcu minibüsleri, corona virüs önlemlerini hiçe saydı.

Salgın tehlikesine aldırmayarak balık istifi yolcu alınan minibüslerde vatandaşların, yolculuklarını kapılardan sarkarak yapması da, tehlikeli görüntülere sahne oldu. Çevre sakinleri ise salgın sürecinde, normalden fazla yolcu taşıyan ve kurallara uymayan minibüs şoförlerine isyan etti.

Görüntülendiğini fark eden bazı minibüs şoförleri, vatandaşları minibüs içinde sıkıştırıp, kapılarını kapatmaya çalıştı. Ancak içerideki yolcu sayısının fazla olması nedeniyle, kapılar kapanmadı.

Öte yandan birçok minibüs şoförünün corona virüsten korunmak için uyulması gereken kuralların yanı sıra, trafik kurallarına da aldırmadığı görüldü. Trafik yoğunluğunda birbirleriyle yarışırcasına ters yönden gidip, kırmızı ışıkta geçen minibüslerden biri, karşıdan gelen bir halk otobüsüyle kaza yapmaktan son anda kurtuldu.

Kuralları ihlal ettiği sırada görüntülendiğini fark eden bazı minibüs şoförleri ise, kendilerine ceza kesileceğini sanarak, güzergahlarının dışına çıktı. Ayrıca bir şoför, corona virüs salgınına rağmen neden bu kadar fazla yolcu aldığı sorularını yanıtsız bırakırken, minibüslerden birinin trafiğe plakasız çıkması da dikkat çekti.

Minibüslerin doluluğundan şikayet eden ve şoförlerin kurallara uymadığını ifade eden vatandaş Erdal Kırlı, "Dolmuşlar tıklım tıklım. Denetim hiç yok. Burada daha önce kazalar da oldu. Şoförler nasıl kullanıyor minibüsleri bilmiyorum ama burada ciddi bir dolmuş eksikliği var. Genelde vatandaşlar minibüslerin kapılarından sarkarak yolculuk ediyor. Yaz-kış fark etmiyor, hep öyle. Burası sanayi bölgesi olduğu için tıka basa doluyor. İş başım normalde 08.00'de ama minibüse binemeyip beklediğim için 08.30'da geliyorum. Burada virüs yok, buraya gelmemiş. Virüsten dolayı normalde daha az yolcu almaları gerekiyor ama daha fazla alıyorlar. Gidiyoruz ama Allah'a emanet. Kırmızı ışıkta geçiyorlar, ters yönden geliyorlar, güzergah değişiliyorlar. Denetleme hiç yok" dedi.

Bir başka vatandaş Ozan Özdemir ise, "Bu minibüslerin tek çaresi, belediyenin organize sanayiye otobüs aktarması. Her sabah 07.30'dan sonra 2-3 otobüs servis yapsa, minibüslerdeki doluluk oranı azalır. Metronun açılmasının da faydası olacak. Ben 1995 yılından beri bu mahalledeyim, her sabah aynı. Her sabah tıka basa dolu. Millet düşüyor yeniden biniyor" şeklinde konuştu.
DHA
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