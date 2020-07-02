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Konya'da tedbirsiz davranışlar korona vakalarını artırıyor

Yeni normalleşme süreci devam ederken, kontrollü sosyal hayatın tam olarak benimsememesi vaka sayılarının artmasına sebep oluyor. Konya'da tedbirsiz davranışlardan dolayı korona virüs (Covid-19) vakalarında artış yaşanıyor.
 02 Temmuz 2020 16:05
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Konya'da tedbirsiz davranışlar korona vakalarını artırıyor

Yeni normalleşme süreci devam ederken, kontrollü sosyal hayatın tam olarak benimsememesi vaka sayılarının artmasına sebep oluyor. Konya'da tedbirsiz davranışlardan dolayı korona virüs (Covid-19) vakalarında artış yaşanıyor.

Son iki haftada en fazla vaka artışı görülen ilk 5 il içerisinde yer alan Konya'da vatandaşların büyük çoğunluğu maske takarken, az sayıda maskesini uygun şekilde takmayan ve kurala uymayanlar da göze çarpıyor. Bununla birlikte sosyal mesafe kuralı ise unutuluyor. Hastanede tedavilerine devam edilen vakalar dışında evlerinde karantina altında olan vatandaşlar da bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Konya'nın son iki hafta içerisinde vaka artış oranı en yüksek 5 il arasında olduğunu açıkladı.

Kontrollü sosyal hayatın tam olarak benimsememesi vaka sayılarını artırıyor

Maske takmanın zorunlu olduğu Konya'da sosyal hayatın tam olarak benimsenememesi sebebiyle taziye, nişan, düğün ve asker uğurlama gibi etkinlikler, pazar yerleri ve alışveriş merkezleri ile iş yerlerinde kurallara yeterince riayet edilmemesi vaka sayılarının artmasında etkili oluyor. Uzmanlar, vatandaşların sosyal mesafeyi özellikle korumaları ve maskelerini kurallara uygun şekilde takmaları ve hijyen kuralları konusunda hassasiyeti elden bırakmamalarının salgının kontrolü açısından büyük önem taşıdığına dikkat ediyor.

Konya'da 172 filyasyon ekibi çalışmalarını sürdürüyor

Konya'da korona virüs salgını ile birlikte çalışmalarına başlayan filyasyon ekipleri de çalışmalarına devam ediyor. 172 filyasyon ekibi her gün belirlenen kişilerin kontrollerini gerçekleştiriyor. Filyasyon ekipleri, bugüne kadar korona virüs vakası görülen kişilerle temas etmiş yaklaşık 25 bin kişinin kontrolünü sağladı. Ekipler, hastalığın daha fazla kişiye bulaşmaması için yüzde 99,7 takip oranıyla büyük bir özveriyle çalışarak vakalarla temas etmiş vatandaşların kontrollerini düzenli bir şekilde yapıyor.

Konya'da öncelikle korona virüs hastalarının tedavilerinin yapıldığı Beyhekim Devlet Hastanesi ve diğer hastanelerde yoğunluk yaşanırken, süreç kontrol altında seyrediyor. Vatandaşlar da kurallara uyulmamasının vaka sayısındaki artışa sebep olduğunu belirtiyor.
İhlas Haber Ajansı
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